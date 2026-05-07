Çmimet e naftën bien ndjeshëm pas sinjaleve për ulje tensionesh në Lindjen e Mesme

Mücahithan Avcıoğlu
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Çmimet e naftës vazhduan humbjet gjatë ditës, pasi shpresat për një marrëveshje paqeje në Lindjen e Mesme ulën shqetësimet për ndërprerje të furnizimit dhe rritën pritjet për rihapjen graduale të Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Nafta ndërkombëtare Brent ra me pothuajse 5 për qind në 96.5 dollarë për fuçi në orën 12:55 GMT, ndërsa nafta amerikane WTI ra me 4,8 për qind në 90.5 dollarë për fuçi.
Rënia erdhi pas raporteve se SHBA-ja ka dërguar një memorandum mirëkuptimi me një faqe për Iranin përmes ndërmjetësve pakistanezë, me synim përfundimin formal të luftës dhe krijimin e një kornize për rikthimin gradual të lëvizjes në këtë korridor detar.
Teherani pritet të përgjigjet brenda disa ditësh, pasi ka konfirmuar se po e shqyrton propozimin, megjithëse negociatat më të gjera për programin bërthamor të Iranit pritet të zhvillohen veçmas në një fazë të mëvonshme.
Megjithatë, presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se nuk është arritur asnjë marrëveshje, duke paralajmëruar se do të ishte “supozim i madh” të pritet që Irani ta pranojë propozimin. Ai gjithashtu tha se SHBA-ja mund të rifillojë sulmet ushtarake nëse Teherani nuk përmbush kushtet.
Çmimet e naftës u përballën me presion shtesë rënës pasi Trump ndryshoi përkohësisht planin e tij për të mbështetur anijet tregtare që kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit.
Siç raportoi NBC News duke cituar burime, ndryshimi i papritur i presidentit Trump pasoi vendimin e një aleati kyç në Gjirin Persik për të pezulluar përdorimin e bazave dhe hapësirës ajrore nga ushtria amerikane për këtë operacion.
Ky zhvillim forcoi pritjet se Washingtoni mund të jetë duke kaluar nga masat ushtarake drejt një rruge diplomatike, duke ulur frikën për një ndërprerje më të gjerë në një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë.
Ngushtica e Hormuzit është një pikë kritike për transportin global të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm dhe javët e konfliktit në rajon çuan çmimet e naftës ndjeshëm lart për shkak të frikës për mungesë furnizimi.