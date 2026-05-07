Çmimet e argjendit rriten me 5 për qind në nivelin më të lartë në tre javët e fundit

Mücahithan Avcıoğlu
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Çmimi i argjendit në treg kaloi 81 dollarë për ons sot për herë të parë që nga 17 prilli, duke zgjeruar fitimet nga seanca e mëparshme, pasi një rënie e ndjeshme e çmimeve të naftës lehtësoi shqetësimet për inflacionin, transmeton Anadolu.
Metali i çmuar u rrit me gati 5 për qind i mbështetur nga pritjet se çmimet më të ulëta të energjisë mund të ulnin presionin inflacionist dhe të lehtësonin nevojën e bankave qendrore për të mbajtur politikën monetare kufizuese për më gjatë.
Ndërkohë, çmimet e arit gjithashtu u rritën, me arin në treg që fitoi 1.1 për qind për të arritur në 4,740 dollarë për ons.
Çmimet e naftës ranë pasi raportet treguan se SHBA-ja ka dërguar një memorandum mirëkuptimi njëfaqësh përmes ndërmjetësve pakistanezë që synon përfundimin zyrtar të konfliktit me Iranin dhe potencialisht lejimin e rihapjes graduale të Ngushticës së Hormuzit.
Teherani pritet të përgjigjet në ditët në vijim pasi të konfirmojë se po shqyrton një propozim paqeje të SHBA-së, ndërsa negociatat më të gjera mbi programin bërthamor të Iranit pritet të pasojnë më vonë.
Perspektiva e kostove më të ulëta të energjisë ndihmoi në rritjen e oreksit të investitorëve për metalet e çmuara, pasi rreziqet e reduktuara të inflacionit mund të mbështesin pritjet për rendimente më të ulëta të obligacioneve dhe një perspektivë më të butë të politikës monetare.
Argjendi, i cili përdoret si aset investimi dhe si metal industrial, ka qenë i ndjeshëm ndaj ndryshimeve në pritjet e inflacionit, perspektivat e normave të interesit dhe ndjenjën globale të rrezikut që nga shpërthimi i konfliktit SHBA-Iran.
Megjithatë, presidenti i Bankës së Rezervës Federale të Çikagos, Austan Goolsbee paralajmëroi se inflacioni nuk ka vazhduar të ftohet drejt objektivit prej 2 për qind të Bankës Qendrore të SHBA-së dhe në vend të kësaj është përshpejtuar që nga fillimi i luftës, duke sinjalizuar se rreziqet e politikave mbeten pavarësisht rënies së fundit të çmimeve të naftës.