"Brussels Airlines" raporton humbje operative prej 70 milionë eurosh

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04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Aviokompania belge "Brussels Airlines" raportoi sot një humbje të korrigjuar para interesit dhe taksave (EBIT) prej 70 milionë eurosh për gjashtë muajt e parë të vitit 2026, duke përmendur kostot më të larta të karburantit, epideminë e Ebolës në Afrikën Lindore dhe ndërprerjet e shkaktuara nga grevat, transmeton Anadolu.
Humbja shënoi rënie prej 50 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, pavarësisht rritjes së trafikut të pasagjerëve dhe të ardhurave. Transportuesi belg transportoi 4.5 milionë pasagjerë në 34.200 fluturime gjatë gjashtë muajve të parë të vitit, përkatësisht 8.1 për qind dhe 5.5 për qind më shumë se një vit më parë.
Linja ajrore tha se trazirat në Lindjen e Mesme rritën çmimet e naftës, duke rritur kostot e karburantit me 64 milionë euro krahasuar me gjysmën e parë të 2025. Ajo tha se shpërthimi i Ebolës në pjesë të Afrikës Lindore dobësoi kërkesën për udhëtime dhe krijoi sfida operacionale për shkak të çështjeve të planifikimit të ekuipazhit dhe kufizimeve të udhëtimit.
Grevat dhe protestat në Belgjikë, përfshirë ndërprerjet në aeroportin e Brukselit dhe një ndërprerje të punës nga kontrollorët belgë të trafikut ajror, gjithashtu reduktuan të ardhurat me 3 milionë euro, tha linja ajrore.
Duke parë përpara për vitin 2027 "Brussels Airlines" tha se do të pezullojë planet për të shtuar dy avionë Airbus A330 në flotën e saj me distanca të gjata, duke e mbajtur flotën në 11 avionë, duke përmendur përfitimin më të dobët se sa pritej, sulmet e përsëritura në Belgjikë dhe pasigurinë gjeopolitike.