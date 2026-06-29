British American Tobacco do të shkurtojë 5.500 vende pune sipas programit të transformimit

Mücahithan Avcıoğlu
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Kompania British American Tobacco (BAT) tha sot se pret të shkurtojë rreth 5.500 role globalisht, duke përjashtuar SHBA-në, si pjesë e një programi transformimi që synon thjeshtimin e operacioneve, reduktimin e kompleksitetit dhe uljen e kostove, transmeton Anadolu.
Kompania për prodhimin e duhanit me bazë në Londër tha se programi i tij Fit2Win, i nisur në vitin 2025, është krijuar për ta bërë kompaninë më të shkathët, të disiplinuar me kosto dhe inovative. Programi pritet të japë rreth 793 milionë dollarë në kursime vjetore të kostos deri në fund të vitit 2028, sipas kompanisë.
BAT tha se riorganizimi përfshin kalimin e rreth 3.500 roleve në partnerë strategjikë ndërsa kompania ndërton lidhje më të ngushta me firmat e shërbimeve të teknologjisë dhe biznesit.
Disa role në qendrat e saj të shërbimit global në Kosta Rika, Meksikë, Poloni, Rumani dhe Malajzi, si dhe Operacionet e Rrjetit të Furnizimit në MB dhe Singapor, kanë kaluar në Accenture nën një partneritet strategjik të nënshkruar në korrik 2025.
Një grup i zgjedhur rolesh në Pakistan janë zhvendosur në Systems Ltd., ndërsa BAT ka zgjeruar gjithashtu partneritetin e saj me ITC Infotech, duke transferuar informacionin përkatës, rolet dixhitale dhe teknologjike në Poloni dhe Rumani tek kompania.
BAT tha se ndryshimet nuk prekin SHBA-në, e cila është jashtë fushëveprimit të programit. Shumica e ndryshimeve tani janë konfirmuar me punonjësit ndërsa konsultimet e mbetura po kryhen në përputhje me kërkesat lokale të informacionit dhe konsultimit, tha kompania.