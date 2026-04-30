Belgjika në negociata me kompaninë Engie për shtetëzimin e të gjithë reaktorëve bërthamorë

Necva Taştan Sevinç
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Belgjika ka hyrë në negociata ekskluzive me Engie, një nga kompanitë më të mëdha të energjisë në Evropë, mbi një marrje të mundshme shtetërore të të gjithë reaktorëve bërthamorë në vend, raportuan mediat lokale të enjten, transmeton Anadolu.
Qeveria belge tha se bisedimet mbulojnë të gjitha aktivitetet bërthamore të operuara nga Engie dhe degës së saj Electrabel, duke përfshirë shtatë reaktorët në termocentralin bërthamor Doel dhe vendet e termocentralit bërthamor Tihange, raportoi agjencia e lajmeve Belga.
Ndërsa fillojnë negociatat, autoritetet kanë urdhëruar një ndalim të menjëhershëm të të gjitha punimeve të asgjësimit dhe çmontimit në termocentrale, një hap i rëndësishëm pasi disa reaktorë kanë hyrë tashmë në fazën e mbylljes.
Kryeministri Bart De Wever tha se iniciativa pasqyron një strategji më të gjerë për të siguruar "energji të sigurt, të përballueshme dhe të qëndrueshme", me "më pak varësi nga importet e lëndëve djegëse fosile dhe më shumë kontroll mbi furnizimin tonë".
Marrëveshja aktuale merr formën e një letre qëllimi, me të dyja palët që synojnë të arrijnë një marrëveshje më të gjerë deri më 1 tetor 2026, pas një shqyrtimi të plotë të kujdesit të duhur të operacioneve bërthamore të Engie.
Çdo transaksion përfundimtar do të kërkonte miratimin rregullator, përfshirë edhe nga Agjencia Federale për Kontrollin Bërthamor, raportoi transmetuesi francez i lajmeve BFMTV.
Marrja e propozuar do të përfshijë jo vetëm reaktorët, por edhe stafin, filialet dhe të gjitha asetet dhe detyrimet e lidhura, duke përfshirë detyrimet e lidhura me çmontimin.
Ky veprim shënon një përmbysje të strategjisë së mëparshme të Belgjikës për heqjen graduale të energjisë bërthamore, sipas së cilës shumica e reaktorëve ishin planifikuar të mbylleshin, ndërsa vetëm dy njësi u zgjatën deri në vitin 2035.
Autoritetet po kërkojnë kontroll më të madh mbi sigurinë afatgjatë të energjisë mes shqetësimeve mbi çmimet e energjisë elektrike, qëndrueshmërinë e furnizimit dhe varësinë nga lëndët djegëse fosile të importuara.
Detajet financiare të blerjes së mundshme nuk janë zbuluar. Megjithatë, thuhet se kanë dalë tensione midis Engie dhe qeverisë mbi koston e çmontimit të flotës bërthamore, e cila vlerësohet të kalojë 8,7 miliardë euro (rreth 7,4 miliardë dollarë).