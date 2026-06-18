BE-ja me grant të ri prej 14 milionë eurosh për mbështetjen e komunitetit Rohingya në Bangladesh

Sm Najmus Sakib
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Bashkimi Evropian njoftoi një grant të ri prej 14 milionë eurosh për agjencinë e OKB-së për refugjatët, UNHCR, për mbështetjen e komunitetit Rohingya në Bangladesh, në një kohë të shkurtimit të ndjeshëm të fondeve, transmeton Anadolu.
Sipas zyrës së UNHCR-së në Daka, ky grant do të përdoret për të vazhduar ndihmën jetike dhe për të forcuar mbrojtjen për 1,2 milionë refugjatë Rohingya në rrethin juglindor Cox’s Bazar në Bangladesh si dhe për rreth 70 mijë anëtarë të komunitetit pritës.
Financimi do të përdoret gjithashtu për të rritur qëndrueshmërinë dhe vetëmbështetjen, përfshirë iniciativa për zhvillimin e aftësive dhe qasjen në gaz të pastër për gatim për komunitetet. Bangladeshi strehon Rohingyat e përndjekur në bregdetin juglindor, veçanërisht që nga gushti i vitit 2017, pasi ata u larguan nga masakrat ushtarake në shtetin Rakhine të Mianmarit.
“Duke u përqendruar në krijimin e më shumë hapësirës për arsimim, zhvillim të aftësive dhe gjenerim të të ardhurave, 14 milionë eurot që Bashkimi Evropian po shton sot do të ndihmojnë komunitetet pritëse bangladeshase në Cox’s Bazar dhe Rohingyat”, ka thënë Michael Miller, ambasador dhe shef i delegacionit të Bashkimit Evropian në Bangladesh.
“Mbështetja e besueshme dhe e qëndrueshme është thelbësore për mirëqenien e familjeve që kanë përjetuar vështirësi të mëdha gjatë nëntë viteve të fundit”, ka thënë Ivo Freijsen, përfaqësues i UNHCR-së në Bangladesh.
Ky kontribut vjen në prag të Ditës Botërore të Refugjatëve, më 20 qershor, dhe në një periudhë të rënies së fondeve për komunitetin Rohingya.
UNHCR-ja në Bangladesh dhe partnerët humanitarë kanë bërë thirrje për një Plan të Përbashkët Reagimi (JRP) 2025–2026 me vlerë 710 milionë dollarë për krizën humanitare të Rohingyave, përfshirë edhe të ardhurit e rinj në kampet e refugjatëve, që përfaqëson një ulje prej 26 për qind krahasuar me JRP-në e vitit 2025.