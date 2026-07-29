BE-ja hap thirrje financimi prej 1,5 miliard eurosh për të nxitur prodhimin e qelizave të baterive

Hümeyra Ayaz
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Komisioni Evropian ka hapur një thirrje për propozime në kuadër të programit të tij "Battery Booster Facility", duke vënë në dispozicion deri në 1,5 miliard euro kredi pa interes për të mbështetur projektet e prodhimit të qelizave të baterive në të gjithë Zonën Ekonomike Evropiane (ZEE), transmeton Anadolu.
E financuar përmes Fondit të Inovacionit me të ardhurat nga Sistemi i Tregtimit të Emetimeve të BE-së, kjo skemë synon të përshpejtojë përdorimin industrial të baterive, të forcojë kapacitetin prodhues të baterive në Evropë dhe të mbështesë zhvillimin e një zinxhiri të qëndrueshëm të furnizimit me bateri.
"Battery Booster Facility", e krijuar në qershor si pjesë e Strategjisë së BE-së për Përforcimin e Baterive, do të ofrojë kredi pa interes gjatë fazës kritike të rritjes së prodhimit, nga prodhimi paraprak deri në funksionimin e plotë komercial.
KE-ja tha se financimi synon të ndihmojë projektet inovative të rrisin prodhimin, të tërheqin investime private dhe të sjellin më shpejt kapacitete të reja të prodhimit të baterive në Evropë. Thirrja është e hapur deri më 30 shtator për projektet e prodhimit të qelizave të baterive në ZEE, të fokusuara në aplikimet për automjete elektrike.
Projektet e pranueshme duhet të jenë në fazën e rritjes së prodhimit kur hapet thirrja, të përfaqësojnë projektin e parë global të aplikantit për prodhim të plotë komercial të qelizave të baterive për automjete elektrike dhe të kenë një kapacitet të planifikuar prodhimi prej të paktën 10 gigavat-orë në vit.
Aplikantët e suksesshëm mund të marrin kredi pa interes që mbulojnë deri në 60 për qind të kostove të pranueshme, me një maksimum prej 500 milionë eurosh për projekt. KE-ja tha se aplikimet do të vlerësohen bazuar në kritere që përfshijnë pjekurinë teknike dhe financiare si dhe kontributin e projektit në ekosistemin evropian të baterive.