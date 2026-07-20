BE-ja gjobit "AliExpress"-in me 550 milionë euro për moskontroll të produkteve të paligjshme

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20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Komisioni Evropian (KE) gjobiti sot platformën kineze të tregtisë elektronike "AliExpress" me 550 milionë euro për shkeljen e Aktit të Shërbimeve Dixhitale të BE-së (DSA) duke mos vlerësuar dhe zbutur në mënyrë adekuate rreziqet që lidhen me shitjen e produkteve të paligjshme, të pasigurta dhe të falsifikuara, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, KE-ja tha se "AliExpress" mbivlerësoi efektivitetin e sistemeve të tij për zbulimin dhe heqjen e listave të paligjshme dhe nuk arriti të caktojë moderatorë të mjaftueshëm njerëzorë për të shqyrtuar produktet potencialisht të paligjshme.
KE-ja zbuloi se platforma vlerësoi në mënyrë joadekuate se si sistemet e saj të rekomanduesve dhe reklamave kontribuan në shpërndarjen e mallrave të paligjshme. Sipas KE-së, testimi tregoi se shumë produkte të paligjshme vazhduan të rekomandoheshin ose reklamoheshin për konsumatorët përpara se të hiqeshin.
KE-ja tha se "AliExpress"-i mbështetej në tregues të pamjaftueshëm sasior për të matur efektivitetin e sistemeve të tij të moderimit ndërsa një vëllim i lartë i produkteve të paligjshme mbeti i disponueshëm pavarësisht përpjekjeve të zbatimit.
Në përcaktimin e dënimit, blloku tha se mori parasysh seriozitetin dhe kohëzgjatjen e shkeljeve si dhe numrin e përdoruesve të prekur në të gjithë Bashkimin Evropian. "AliExpress"-i ka afat deri në tetor 2026 për të paraqitur një plan veprimi që përshkruan se si do të jetë në përputhje me vendimin e KE-së.