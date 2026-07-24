Banka Botërore vlerëson dëmet nga tërmetet në Venezuelë në 19.6 miliardë dollarë

Gökhan Ergöçün
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Grupi i Bankës Botërore ka vlerësuar se tërmetet e 24 qershorit në Venezuelë shkaktuan dëme të drejtpërdrejta fizike në vlerë prej 19.6 miliardë dollarësh, transmeton Anadolu.
Institucioni kreu një vlerësim të shpejtë dhe konstatoi se ndërtesat e banimit përbënin 47 për qind të shkatërrimit total.
Dy tërmetet, me magnitudë 7.2 dhe 7.5, goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor.
Infrastruktura dhe ndërtesat jo-rezidenciale pasuan me përkatësisht 27 për qind dhe 26 për qind të dëmeve totale.
Fatkeqësia preku rëndë shtetin La Guaira dhe Distriktin e Kryeqytetit, ndërsa këto dy zona përbënin rreth gjysmën e humbjeve totale financiare.
Susana Cordeiro Guerra, zv/presidente e Bankës Botërore për Amerikën Latine dhe Karaibet, theksoi nevojën për të dhëna të besueshme për të nisur një proces efektiv rimëkëmbjeje.
Guerra tha se institucioni i ka ofruar qeverisë venezuelase një bazë objektive për planifikimin e rindërtimit.
Raporti i vlerësimit paralajmëroi se mbështetja vetëm në nivelet aktuale të investimeve do ta linte rindërtimin të papërfunduar brenda një periudhe 10-vjeçare.
Grupi i Bankës Botërore ka nisur operacione të përbashkëta me partnerë të tjerë zhvillimor për të ofruar mbështetje teknike dhe financiare shtesë për vendin.