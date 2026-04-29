Banka Botërore: Rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor pritet të mbetet e ngadaltë gjatë viteve 2026 dhe 2027

Fatjon Cuka
29 Prill 2026•Përditësim: 29 Prill 2026
Sipas raportit të Bankës Botërore, rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor pritet të mbetet e ngadaltë gjatë viteve 2026 dhe 2027, raporton Anadolu.
Në Tiranë është prezantuar sot Raporti i Rregullt Ekonomik i Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor, me fokus Shqipërinë.
"Rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor pritet të mbetet e ngadaltë gjatë viteve 2026 dhe 2027, e ndikuar nga efektet zinxhir të konfliktit në Lindjen e Mesme, inflacionit të vazhdueshëm dhe pasigurisë në rritje. Për të ruajtur ritmin e reformave në një rajon që po përballet me mungesa në rritje të fuqisë punëtore, zgjerimi i pjesëmarrjes në tregun e punës është thelbësor", thuhet në raportin më të fundit të Bankës Botërore.
Raporti i Rregullt Ekonomik për Ballkanin Perëndimor parashikon se rritja e kombinuar ekonomike e Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë do të arrijë në 2,8 për qind në vitin 2026, që është 0,3 pikë përqindje më e ulët krahasuar me parashikimet e mëparshme.
Gjithashtu theksohet se rritja ekonomike pritet të përshpejtohet në mënyrë modeste në 3,2 për qind në vitin 2027.
Menaxheri i Zyrës së Grupit të Bankës Botërore për Shqipërinë, Massimiliano Paolucci, në fjalën e tij gjatë aktivitetit të prezantimit të raportit theksoi se rajoni tani po "lundron në një mjedis global sfidues".
"Aktiviteti ekonomik në të gjithë rajonin pritet të mbetet i ulët, ndërsa efektet e konfliktit që po vazhdon në Lindjen e Mesme, inflacioni i vazhdueshëm dhe pasiguria globale vazhdojnë të minojnë ose të rëndojnë nivelin e besimit", u shpreh Paolucci.
Ai shtoi se për Shqipërinë, historia është ajo e qëndrueshmërisë dhe se performanca ekonomike ka qenë e qëndrueshme dhe stabiliteti makro është ruajtur gjerësisht.
Sipas raportit, popullsia në Ballkanin Perëndimor po plaket më shpejtë se thuajse kudo tjetër në Evropë, ndërkohë theksohet se brenda dekadës së ardhshme, të paktën një në pesë persona në rajon do të jetë mbi moshën 65-vjeç.
Raporti vë theksin tek kapitali njerëzor i “pashfrytëzuar mjaftueshëm”. "Gratë, të rinjtë dhe individë të tjerë që dëshirojnë të punojnë, por përballen me pengesa për të hyrë në tregun e punës. Nëse shkalla e pjesëmarrjes së fuqisë punëtore në të gjithë rajonin do të ishte e njëjtë me atë të vendeve të ngjashme në Bashkimin Evropian, kjo do të rezultonte në më shumë se 2,8 milionë punëtorë shtesë. Vetëm si pasojë e përfshirjes së grave në tregun e punës, rritja vjetore ekonomike mund të shtohej me 0,35 pikë përqindje", thekson raporti.
Raporti thekson gjithashtu nevojën për shërbime të përballueshme të kujdesit për fëmijët dhe të moshuarit, trajnime më të mira profesionale, si dhe për vende pune "që ofrojnë fleksibilitet dhe kushte të denja pune", përfshirë edhe punonjësit e platformave online.