Australia siguron dërgesa të reja të karburantit për avionë dhe naftë mes tensioneve në Lindjen e Mesme

Islam Uddin
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Australia njoftoi se qeveria ka siguruar dërgesa shtesë karburanti për të forcuar furnizimet kombëtare të energjisë, përfshirë 100 milionë litra karburant avionësh dhe 50 milionë litra naftë, ndërsa tregjet globale përballen me presion në rritje për shkak të tensioneve në vazhdim në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Dërgesat e reja do të dorëzohen në Brisbane, Perth dhe Darwin si pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të mbrojtur vendin nga paqëndrueshmëria e tregut global të energjisë, sipas një deklarate zyrtare të zyrës së kryeministrit.
Këto dërgesa do t'u shtohen tetë furnizimeve të mëparshme të organizuara në bashkëpunim me BP Australia, Ampol dhe Viva Energy, të cilat pritet të mbërrijnë në maj dhe qershor.
Në total, Australia ka siguruar tashmë më shumë se 450 milionë litra naftë dhe 100 milionë litra karburant avionësh për të garantuar furnizim të vazhdueshëm në sektorët e transportit, aviacionit dhe logjistikës.
Kryeministri Anthony Albanese tha se qeveria po punon "ditë e natë" për të mbrojtur australianët nga ndërprerjet globale të lidhura me konfliktet jashtë vendit.
"Tani kemi siguruar më shumë se 450 milionë litra naftë shtesë dhe 100 milionë litra karburant shtesë për të mbajtur Australinë në lëvizje" tha ai.
Ministri i Energjisë, Chris Bowen, tha se dërgesat e fundit tregojnë bashkëpunim në rritje me partnerët industrialë për të forcuar zinxhirët e furnizimit, ndërsa ministrja e Transportit, Catherine King, theksoi se karburanti i siguruar për avionët do të sjellë stabilitet për operacionet e aviacionit dhe transportit të mallrave për herë të parë që nga fillimi i konfliktit.
Të enjten, Australia dhe Koreja e Jugut rinovuan gjithashtu një partneritet kyç energjetik që synon sigurimin e furnizimeve të qëndrueshme të naftës dhe karburanteve të tjera të lëngshme.