ASEAN-i u kërkon SHBA-së dhe Iranit të ndërpresin luftimet

Riyaz Khaliq Khaliq, Islam Uddin
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Blloku i vendeve të Azisë Juglindore u bëri thirrje sot SHBA-së dhe Iranit t’i japin fund luftimeve për paqe të qëndrueshme në rajon, duke e cilësuar krizën aktuale si një “situatë të paqartë”, raporton Anadolu.
Të gjitha palët në luftë duhet të ndalin armiqësitë dhe të hapin Ngushticën e Hormuzit, u tha gazetarëve presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos Jr., pas organizimit të samitit të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN).
Samiti i 48-të i liderëve të ASEAN-it u mbajt në provincën Cebu të Filipineve.
Marcos, i cili kryesoi samitin, tha se luftimet që përfshijnë Shtetet e Bashkuara, Izraelin dhe Iranin kanë krijuar një situatë të paqëndrueshme, pa ndonjë tregues të qartë nëse armëpushimi po respektohet.
“Tani ndodhemi në një situatë të paqartë për sa kohë do të zgjasë kjo luftë”, tha ai kur u pyet për diskutimet e liderëve të ASEAN-it mbi luftën SHBA-Izrael kundër Iranit, e cila nisi më 28 shkurt. “Nuk e dimë kur do të ndodhë përplasja e radhës”, shtoi ai.
Lufta ka lënë mbi 3.300 të vdekur në Iran dhe mijëra të tjerë të zhvendosur, para se Pakistani të siguronte një armëpushim më 8 prill, i cili më pas u zgjat nga pala amerikane.
“A është armëpushimi në fuqi? A nuk është? A përfshihet Izraeli? A përfshihet Hezbollahu? Është një situatë shumë e vështirë”, tha Marcos.
“Derisa të përfundojnë luftimet, derisa të ndalen bombardimet, është shumë e vështirë të ndërtohet çfarëdo lloj zgjidhjeje”, theksoi ai.
Ai e përshkroi paqen si hapin “themelor” drejt zgjidhjes së krizës më të gjerë rajonale dhe stabilizimit të Lindjes së Mesme. “Kjo është themelore për çdo diskutim rreth luftës në Lindjen e Mesme”, tha Marcos. “Nuk do të arrijmë absolutisht asgjë derisa të ketë paqe”, deklaroi ai.
Samiti i ASEAN-it është fokusuar gjerësisht në pasojat e konfliktit në Lindjen e Mesme, veçanërisht në shqetësimet për ndërprerjet e transportit të naftës dhe tregtisë detare përmes Ngushticës së Hormuzit, një nga nyjet më kritike energjetike në botë.
Marcos tha se shtetet anëtare të ASEAN-it po koordinojnë masa emergjente për sigurimin e furnizimeve me karburant, mes frikës për paqëndrueshmëri të zgjatur.
“Thirrja në thelb është: Paqe tani”, tha ai.