Ari bie nën 4.000 dollarë, ndërsa tensionet në Lindjen e Mesme nxisin frikën për inflacionin

Mücahithan Avcıoğlu
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Ari ra sot nën 4.000 dollarë për ons ndërsa argjendi shënoi rënie më të madhe, pasi sulmet në përshkallëzim në Lindjen e Mesme rritën çmimet e naftës dhe rikthyen shqetësimet për inflacionin dhe perspektivën e normave të interesit në SHBA, transmeton Anadolu.
Ari ishte në rënie me 1.9 për qind në 3.983 dollarë për ons deri në orën 13:10 GMT, duke rënë nën nivelin psikologjikisht të rëndësishëm prej 4.000 dollarësh për ons.
Argjendi ra me 3.6 për qind në 55,67 dollarë për ons, duke u përballur me presion shtesë për shkak të përdorimit të tij të gjerë industrial dhe shqetësimeve se kostot më të larta të energjisë mund të ndikojnë në aktivitetin ekonomik.
Rëniet erdhën pasi SHBA-ja kreu sulme shtesë kundër objektivave iraniane të mërkurën, duke zgjatur armiqësitë që kanë ndërprerë furnizimet me energji dhe kanë shtyrë ndjeshëm çmimet e naftës lart këtë javë.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se Teherani kishte sinjalizuar gatishmëri për të rifilluar negociatat, megjithëse pasiguria mbeti e lartë pasi marrëveshja e përkohshme e paqes e arritur muajin e kaluar praktikisht u shpërbë.
Megjithëse metalet e çmuara përgjithësisht konsiderohen si asete të sigurta gjatë trazirave gjeopolitike, rritja e çmimeve të energjisë ka nxitur pritshmëritë se inflacioni mund të përshpejtohet sërish.
Inflacioni më i lartë mund ta shtyjë Rezervën Federale të SHBA-së të mbajë normat e interesit të larta për më gjatë ose të shqyrtojë rritje të mëtejshme të normave të interesit, duke ulur atraktivitetin e aseteve që nuk sjellin të ardhura, si ari dhe argjendi.