Apple kalon Nvidia-n si kompania me vlerën më të madhe në botë mes shitjeve në sektorin e inteligjencës artificiale

Mücahithan Avcıoğlu
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Apple kaloi Nvidia-n duke u bërë kompania publike me vlerën më të madhe në botë, pasi presioni i ri i shitjeve mbi aksionet e lidhura me inteligjencën artificiale ndikoi te prodhuesi i çipave, raporton Anadolu.
Kapitalizimi i tregut i Apple arriti afërsisht në 4,9 trilionë dollarë gjatë tregtimit brenda ditës, duke tejkaluar lehtësisht vlerësimin prej 4,84 trilionë dollarësh të Nvidia-s.
Ndryshimi në krye erdhi pasi aksionet e Nvidia-s vazhduan rënien mes një vale më të gjerë shitjesh në kompanitë e gjysmëpërçuesve dhe kompani të tjera që kanë qenë ndër përfitueset kryesore të bumit të investimeve në inteligjencën artificiale.
Investitorët janë bërë gjithnjë e më të shqetësuar nëse qindra miliarda dollarë të shpenzuara për infrastrukturën e inteligjencës artificiale dhe qendrat e të dhënave do të sjellin kthime mjaftueshëm shpejt për të justifikuar vlerësimet e larta të sektorit teknologjik.
Nvidia ka humbur rreth 1 trilion dollarë në vlerën e tregut që nga kulmi i aksioneve të saj në mes të majit, ndërsa aksionet ranë rreth 16 për qind deri në fillim të korrikut.
Indeksi i gjysmëpërçuesve të Philadelphia ra rreth 11,5 për qind gjatë javës, pavarësisht fitimeve të forta nga prodhuesit kryesorë të çipave, ndërsa një indeks që ndjek disa prej fituesve më të mëdhenj të fundit në treg ka rënë 13 për qind që nga qershori.
Aksionet teknologjike gjithashtu u përballën me presion nga rritja e rreziqeve gjeopolitike dhe çmimeve të energjisë, duke forcuar shqetësimet se inflacioni mund të mbetet i lartë dhe normat e interesit mund të qëndrojnë më të larta për një periudhë më të gjatë.
Performanca relativisht e qëndrueshme e Apple i mundësoi kompanisë së teknologjisë së konsumatorit të rimarrë vendin e parë për nga vlera, duke treguar një ndryshim në interesin e investitorëve larg disa prej prodhuesve të çipave më të lidhur me zgjerimin e shpejtë të shpenzimeve për inteligjencën artificiale.