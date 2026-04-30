Air France-KLM: Lufta me Iranin do të shtojë 2,4 miliardë dollarë në faturën e karburantit për vitin 2026

Mücahithan Avcıoğlu
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Grupi ajror Air France-KLM pret që fatura e tij e karburantit për vitin 2026 të rritet me 2,4 miliardë dollarë për shkak të çmimeve më të larta të karburantit për avionë, të lidhura me konfliktin në Lindjen e Mesme, njoftoi kompania, transmeton Anadolu.
Transportuesi franko-holandez tha se fatura e karburantit tani parashikohet të arrijë në 9,3 miliardë dollarë këtë vit, bazuar në vlerësimet aktuale të mbrojtjes financiare dhe vlerësimet e çmimeve të ardhshme të karburantit.
Grupi shtoi se rreth 1,1 miliard dollarë nga kjo rritje pritet të regjistrohen në tremujorin e dytë, ndërsa çmimet më të larta të karburantit ende nuk janë reflektuar në rezultatet e tremujorit të parë.
“Ndërsa rritjet e çmimeve të karburantit nuk janë ende të reflektuara në rezultatet që paraqesim sot, ato pritet të rëndojnë mbi tremujorët e ardhshëm”, tha drejtori ekzekutiv Ben Smith në deklaratën e fitimeve të kompanisë.
Air France-KLM uli parashikimin për rritjen e kapacitetit për gjithë vitin në 2-4 për qind, krahasuar me vlerësimin e mëparshëm prej 3-5 për qind, pasi pasiguria gjeopolitike dhe kostot më të larta të energjisë ndikojnë në operacione.
Kompania tha se po minimizon shpenzimet diskrecionale, përfshirë shpenzimet e udhëtimit, dhe ka ngrirë punësimet për stafin jooperativ, ndërsa vazhdon rekrutimin për role operative si mekanikë.
Linja ajrore theksoi se strategjia e tij e mbrojtjes nga rreziku i çmimeve të karburantit mbetet në fuqi dhe se tashmë është i mbuluar në masën 33 për qind për vitin 2027.
Pavarësisht presionit nga kostot e karburantit, Air France-KLM tha se kërkesa për udhëtime gjatë verës mbetet e fortë, me destinacione evropiane si Italia dhe Spanja që shënojnë rritje të kërkesës, ndërsa udhëtimet drejt disa pjesëve të Lindjes së Mesme mbeten të kufizuara.
Në tremujorin e parë, grupi raportoi një humbje operative prej 27 milionë eurosh, duke u përmirësuar nga një humbje prej 328 milionë eurosh në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Të ardhurat janë rritur me 4,4 për qind në baza vjetore në 7,5 miliardë euro, ndërsa kompania tha se ndërprerjet për shkak të motit në janar, kryesisht në Amsterdam, kanë pasur një ndikim prej 90 milionë eurosh në rezultatet operative.