Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë: Prodhimi botëror i naftës ra me 1.8 milionë fuçi në ditë në prill

Gökhan Ergöçün
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) ka bërë të ditur se furnizimi global me naftë u ul me 1.8 milion fuçi në ditë (mb/d) në muajin prill, duke arritur në 95.1 milionë fuçi në ditë ndërsa humbjet totale që nga shkurti kanë arritur në 12.8 milionë fuçi në ditë, transmeton Anadolu.
"Prodhimi nga vendet e Gjirit të prekura nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit ishte 14.4 milionë fuçi në ditë më i ulët krahasuar me nivelet para luftës", tha IEA.
IEA shtoi se rritja e prodhimit dhe eksporteve nga rajoni i Pellgut Atlantik ofron njëfarë lehtësimi dhe, duke supozuar se qarkullimi përmes Ngushticës gradualisht rifillon nga qershori, furnizimi global me naftë parashikohet të bjerë mesatarisht me 3.9 milionë fuçi në ditë në vitin 2026, në 102.2 milionë fuçi në ditë.
IEA njoftoi se kërkesa botërore për naftë pritet të tkurret me 420 mijë fuçi në ditë në baza vjetore në vitin 2026, duke zbritur në 104 milionë fuçi në ditë; 1.3 milion fuçi në ditë më pak se parashikimi i agjencisë para luftës.
"Rënia më e madhe pritet të ndodhë në tremujorin e dytë të vitit 2026", tha agjencia duke shtuar se kërkesa do të bjerë me 2.45 milionë fuçi në ditë, prej të cilave vendet e OECD-së përbëjnë 930 mijë fuçi në ditë dhe vendet jashtë OECD-së 1.5 milion fuçi në ditë.
Sektori petrokimik dhe ai i aviacionit janë aktualisht më të prekurit, por çmimet më të larta, një mjedis ekonomik më i dobët dhe masat për kursimin e kërkesës do të ndikojnë gjithnjë e më shumë në përdorimin e karburanteve, thuhet në raport.