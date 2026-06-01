Aeroporti "Sabiha Gokcen" i Stambollit thyen rekordin e fluturimeve ditore

Mücahithan Avcıoğlu
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Aeroporti Ndërkombëtar "Sabiha Gokcen" i Stambollit regjistroi trafikun e tij më të lartë ditor të fluturimeve, duke trajtuar 894 ngritje dhe ulje vendase dhe ndërkombëtare në ditën e fundit të festës së Kurban Bajramit, transmeton Anadolu.
Kjo shifër shënoi numrin më të madh të fluturimeve të menaxhuara në një ditë të vetme në historinë e aeroportit, sipas një deklarate nga HEAS, autoriteti tokësor i aeroportit.
Trafiku rekord u trajtua pa ndërprerje përmes koordinimit midis HEAS dhe operatorit të terminalit "Istanbul Sabiha Gokcen" (ISG), thuhet në deklaratë.
HEAS mbikëqyri proceset operative, përfshirë shërbimet e kontrollit të trafikut ajror, menaxhimin e platformës, infrastrukturën teknike dhe sigurinë e hapësirës ajrore.
Ndërkohë, ekipet e ISG menaxhuan operacionet e terminalit 24 orë në ditë gjatë periudhës së festave, përfshirë sigurinë, pastrimin, ndihmën për pasagjerët dhe shërbime të tjera për klientët.
Aeroporti tha se ky rekord nxori në pah kapacitetin operacional në rritje të "Sabiha Gokcen", pozicionin strategjik dhe infrastrukturën teknologjike.