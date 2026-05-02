Zyrtari ushtarak iranian paralajmëron se rikthimi i konfliktit me SHBA-në është i “mundshëm”

Serdar Dincel
02 Maj 2026•Përditësim: 02 Maj 2026
Një zyrtar i lartë ushtarak iranian ka paralajmëruar se një konflikt i ri me SHBA-në është i “mundshëm”, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia iraniane gjysmëzyrtare Fars, zv/inspektori i shtabit ushtarak, Mohammad Jafar Asadi, tha se “një konflikt i ri midis Iranit dhe SHBA-së është i mundshëm dhe dëshmitë kanë treguar gjithashtu se SHBA-ja nuk i përmbahen asnjë angazhimi apo marrëveshjeje”.
“Aktet dhe deklaratat e zyrtarëve amerikanë janë kryesisht të orientuara nga media, fillimisht për të parandaluar rënien e çmimeve të naftës dhe së dyti për të dalë nga situata që kanë krijuar për veten e tyre”, tha ai.
Asadi gjithashtu tha se forcat e armatosura iraniane janë “plotësisht të përgatitura për çdo aventurizëm të ri apo gabim llogaritjeje nga SHBA-ja”.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani kundër aleatëve amerikanë në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime në Islamabad më 11 dhe 12 prill, por nuk u arrit marrëveshje.
Presidenti amerikan, Donald Trump, më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa caktuar një afat të ri, me kërkesë të Pakistanit.
Sipas agjencisë zyrtare iraniane IRNA, Irani të enjten i ka paraqitur Pakistanit një propozim të ri për rifillimin e negociatave me SHBA-në, me synimin për të arritur një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit.
Mbetet e paqartë nëse përpjekjet për rifillimin e bisedimeve do të kenë sukses.