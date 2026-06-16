Zyrtari rus pretendon se vendimi i Hagës në fakt njeh "kufijtë e rinj" të vendit

Elena Teslova
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurimit rus, Dmitry Medvedev, tha të martën se një vendim i një gjykate ndërkombëtare në Hagë njohu efektivisht sovranitetin e Rusisë brenda atyre që ai i përshkroi si "kufijtë e rinj" të vendit, transmeton Anadolu.
Vërejtjet e tij pasuan një vendim të Gjykatës së Përhershme të Arbitrazhit që zbuloi se Rusia kishte shkelur disa detyrime të ligjit detar gjatë ndërtimit të urës së ngushticës Kerç që lidh Rusinë kontinentale me Krimenë, ndërsa hodhi poshtë pretendimet e Ukrainës se Moska po kërkonte në mënyrë të paligjshme kontroll ekskluziv mbi ngushticën për arsye procedurale.
Duke komentuar vendimin, Medvedev argumentoi se vendimi përbënte njohje ndërkombëtare të sovranitetit të Rusisë mbi zonat e diskutueshme.
"Nga pikëpamja e interesave afatgjata të Rusisë, ky është sigurisht një zhvillim pozitiv. Në thelb, një gjykatë ndërkombëtare ka njohur për herë të parë sovranitetin e vendit tonë brenda kufijve të rinj. Dhe kjo ka një rëndësi të madhe për të ardhmen", tha Medvedev në platformën ruse të mediave sociale Max.
Vendimi përfundimtar i gjykatës, i botuar të hënën, erdhi nga një çështje e ngritur nga Ukraina sipas Konventës së 1982 të OKB-së mbi Ligjin e Detit lidhur me të drejtat e shtetit bregdetar në Ngushticën e Kerçit, Detin Azov dhe ujërat përreth Krimesë.
Gjykata hodhi poshtë shumicën e pretendimeve të Ukrainës dhe refuzoi të urdhërojë kompensim, dëmshpërblim ose mjete të tjera juridike të kërkuara nga Kievi. Megjithatë, gjeti mangësi në procedurat e vlerësimit mjedisor në lidhje me projektet e infrastrukturës përgjatë Ngushticës së Kerçit, duke përfshirë urën e Krimesë, kabllot e energjisë dhe tubacionet e gazit.
Në të njëjtën kohë, ai vendosi se lehtësimi deklarativ ishte i mjaftueshëm, duke mos urdhëruar ndërprerje, garanci, dëmshpërblime ose kompensime.
Interpretimi i vendimit të Medvedev bazohet në refuzimin e shumicës së pretendimeve të Ukrainës nga gjykata dhe refuzimin e saj për të dhënë masa që do të kërkonin që Rusia të hiqte dorë nga kontrolli mbi zonat detare rreth Krimesë, ngushticës së Kerçit dhe Detit Azov.
Megjithatë, vendimi i gjykatës nuk ndryshon statusin juridik ndërkombëtar të Krimesë, sepse gjykata nuk mori një vendim mbi sovranitetin e gadishullit.
Sipas ligjit ndërkombëtar, Krimea njihet gjerësisht si pjesë e Ukrainës. Rusia aneksoi gadishullin në vitin 2014, një lëvizje që mbetet gjerësisht e panjohur ndërkombëtarisht dhe Ukraina vazhdon ta konsiderojë Krimenë si territor të pushtuar.
Ministria e Jashtme e Rusisë e përshkroi vendimin si një "fitore vendimtare", duke thënë në një deklaratë të veçantë se gjykata hodhi poshtë kërkesat e Kievit për kompensim në lidhje me burimet detare rreth Krimesë dhe Detit Azov.
Ministria tha gjithashtu se vendimi hodhi poshtë argumentet e Ukrainës në lidhje me statusin e Ngushticës së Kerçit dhe hodhi poshtë pretendimet në lidhje me kufizimet e lundrimit, inspektimet e kryera nga rojet kufitare ruse dhe ndërtimin e urës së Krimesë.
Autoritetet ruse megjithatë pranuan se gjykata identifikoi mangësi në procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis lidhur me projektet e infrastrukturës që kalojnë Ngushticën e Kerçit.