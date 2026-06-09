Zyrtari i Shtëpisë së Bardhë: SHBA-ja ka arsye “shumë të mira” për ndalimin e hyrjes për Botërorin

Muhammed Yasin Güngör
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë ka mbrojtur vendimin për të ndaluar hyrjen në SHBA të disa pjesëmarrësve ndërkombëtarë në Kupën e Botës FIFA 2026, duke argumentuar se këto masa janë të nevojshme për të garantuar një mjedis të sigurt, transmeton Anadolu.
Andrew Giuliani, drejtor ekzekutiv i Grupit të Punës të Shtëpisë së Bardhë për Kupën e Botës FIFA, sugjeroi se vendimi për të bllokuar arbitrin somalez Omar Abdulkadir Artan ishte për “arsye shumë të mira”, pa dhënë shpjegime të mëtejshme.
Në një sërë deklaratash, presidenti amerikan, Donald Trump, ka përdorur disa nga komentet e tij më të ashpra ndaj vendit të Bririt të Afrikës, duke theksuar madje edhe para dy javësh gjatë një mbledhjeje të kabinetit: “Ata janë të gjithë mashtrues”.
Duke folur për komplikimet me vizat për delegacionin iranian, Giuliani tha se, ndërsa 31 lojtarë dhe stafi kryesor teknik morën miratimin, disa zyrtarë të tjerë u refuzuan. Ai sugjeroi se disa persona mund të kenë paraqitur në mënyrë të pasaktë rolet e tyre.
“Siç mund ta imagjinoni, ka disa njerëz që pretendojnë se janë trajnerë, por mund të mos jenë të tillë”, tha ai.
Giuliani shtoi se administrata është e përkushtuar të sigurojë që personat “që punojnë drejtpërdrejt me Gardën Revolucionare Islamike (IRGC) të mos kenë mundësi të hyjnë në SHBA”.
më 28 shkurt, SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Iranit. Aktualisht është në fuqi një armëpushim, megjithëse më herët këtë javë ishte pranë shpërbërjes.
Giuliani theksoi se Trump dhe sekretari i Shtetit, Marco Rubio, synojnë të ofrojnë “kushte të barabarta” për garën, duke ruajtur njëkohësisht kufizime të rrepta ndaj aktorëve të caktuar.
Ai tha se ekipi kombëtar i Iranit do të vendoset në Tijuana të Meksikës, që sipas tij ndodhet vetëm rreth 25 minuta fluturim nga Los Anxhelosi, ku do të zhvillojë ndeshjet.
Giuliani komentoi gjithashtu raportimet për kontrolle të rrepta sigurie ndaj ekipeve si ai i Senegalit dhe Uzbekistanit, duke theksuar se “kontrollet dytësore” janë pjesë standarde e ruajtjes së sigurisë për të gjithë tifozët dhe lojtarët.
Në raste të tjera që lidhen me vizat dhe pranimin e emigrantëve, administrata Trump është akuzuar për përdorimin e kritereve të motivuara politikisht, përfshirë refuzimin e vizave për zyrtarë palestinezë që do të merrnin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së vjeshtën e kaluar, si dhe për racizëm ndaj popujve autoktonë nga vende joevropiane.
Kupa e Botës FIFA 2026 do të zhvillohet nga 11 qershori deri më 19 korrik në 16 qytete pritëse në Kanada, Meksikë dhe SHBA. Finalja e turneut është planifikuar të luhet në stadiumin Neë Jersey Neë York Stadium.