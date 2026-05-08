Zyrtari i OKB-së takohet me zyrtarë turq për të diskutuar kontributet në ruajtjen e paqes

Rabia İclal Turan
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Zyrtari më i lartë i OKB-së për ruajtjen e paqes ka vizituar Turqinë për bisedime mbi kontributet e vendit në operacionet paqeruajtëse të OKB-së dhe bashkëpunimin në trajnimin e policisë dhe ngritjen e kapaciteteve, transmeton Anadolu.
Zv/zëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq, gjatë konferencës së përditshme për media njoftoi se nënsekretari i [ërgjithshëm për Operacionet e Paqes, Jean-Pierre Lacroix, u takua në Ankara me zv/ministrin turk të Punëve të Brendshme, Mehmet Aktas, dhe zv/ministrin e Punëve të Jashtme, Levent Gumrukcu.
“Diskutimet u përqendruan në kontributet aktuale dhe të vazhdueshme të Turqisë në ruajtjen e paqes nga OKB-ja”, tha Haq.
Lacroix vizitoi gjithashtu Akademinë Kombëtare Turke të Policisë së bashku me këshilltarin e Policisë së OKB-së, Faisal Shahkar, ku diskutuan mënyrat për thellimin e bashkëpunimit në iniciativat për trajnim dhe ngritje kapacitetesh, sipas zëdhënësit.