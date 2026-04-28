Zyrtari i OKB-së paralajmëron se situata në Gaza po përkeqësohet vazhdimisht gjatë "armëpushimit të brishtë"

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
28 Prill 2026•Përditësim: 28 Prill 2026
Një zyrtar i lartë i OKB-së paralajmëroi të martën se situata në Rripin e Gazës dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar po “përkeqësohet vazhdimisht”, ndërsa tensionet rajonale po zhvendosin vëmendjen globale, transmeton Anadolu.
“Tensionet dhe armiqësitë që kanë tronditur Lindjen e Mesme gjatë javëve të fundit kanë zhvendosur vëmendjen nga situata në Territorin Palestinez të Pushtuar”, tha Khaled Khiari, ndihmëssekretar i përgjithshëm i OKB-së për Lindjen e Mesme, në Këshillin e Sigurimit, duke shtuar se “larg vëmendjes publike, situata në Gaza dhe në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, po përkeqësohet vazhdimisht”.
Duke vënë në dukje se pothuajse e gjithë popullsia e Gazës është zhvendosur, Khiari shpjegoi se “rreth 1,8 milion njerëz, pothuajse e gjithë popullsia e Gazës, janë të zhvendosur dhe jetojnë në kampe të personave të zhvendosur brenda vendit dhe varen nga ndihma mes armiqësive të vazhdueshme, infrastrukturës së shkatërruar dhe rreziqeve në rritje për shëndetin publik”.
Ndërsa janë vërejtur përmirësime modeste në shpërndarjen e ndihmës, ai paralajmëroi se “qasja e paparashikueshme e Izraelit, kalimet e kufizuara operative dhe kufizimet mbi artikujt kritikë humanitarë” vazhdojnë të pengojnë reagimin e OKB-së.
Ai theksoi se planet duhet të avancohen urgjentisht, “jo vetëm për ndihmën humanitare, por edhe për rimëkëmbjen e hershme dhe rindërtimin”.
Khiari theksoi armëpushimin “gjithnjë e më të brishtë” dhe nënvizoi se civilët vazhdojnë të “mbajnë barrën kryesore të dhunës së vazhdueshme”.
Në Bregun Perëndimor të pushtuar, ai raportoi një rritje të zgjerimit të paligjshëm të vendbanimeve kolone izraelite, me kabinetin izraelit që miratoi 34 vendbanime kolone në një vendim të vetëm më 25 mars, “miratimi më i gjerë i tillë deri më sot në një vendim të vetëm të kabinetit”.
Sulmet e kolonëve izraelitë janë gjithashtu në rritje, me “komunitete të tëra palestineze që tani përballen rregullisht me dhunë vdekjeprurëse, vandalizëm dhe ngacmime, shpesh në prani të ushtarëve izraelitë ose me pjesëmarrjen e tyre”, tha Khiari para Këshillit.
Ai paralajmëroi gjithashtu se Autoriteti Palestinez po përballet me “një krizë fiskale ekzistenciale që kërcënon themelet institucionale të një shteti të ardhshëm të pavarur palestinez”. Kushtet ekonomike në gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, shtoi ai, “vazhdojnë të përkeqësohen”.
“Nuk ka zgjidhje ushtarake për këtë konflikt. Diplomacia është rruga drejt paqes së qëndrueshme”, tha Khiari, duke theksuar se zgjidhja e konfliktit izraelito-palestinez “mbetet thelbësore për arritjen e paqes së qëndrueshme në rajon, pasi vazhdon të ushqejë paqëndrueshmërinë në gjithë Lindjen e Mesme”.
Ministri i Jashtëm norvegjez Espen Barth Eide gjithashtu iu drejtua Këshillit si kryetar i Komitetit Ndërlidhës Ad Hoc dhe mbështeti autonominë e plotë ekonomike dhe politike për palestinezët.
“Përpjekjet duhet të mbështeten në mënyrë që rimëkëmbja e plotë dhe aspiratat e palestinezëve të mund të ecin përpara”, tha ai.
Duke vënë në dukje ekonominë “tepër të kufizuar” të Palestinës, Eide tha se kjo vjen kryesisht si pasojë e “kufizimeve izraelite në qasje dhe lëvizje, sfidave fiskale, kontrollit të kufizuar palestinez mbi burimet natyrore dhe një sektori privat të dobësuar”.
Ai shprehu më tej “shqetësimin e thellë” të anëtarëve të Komitetit Ad Hoc për “rreziqet në rritje të një kolapsi sistemik të institucioneve palestineze dhe ekonomisë së tyre”, që sipas tij po “rrezikon gjithashtu rrugën drejt vetëvendosjes palestineze dhe shtetësisë së pavarur”.