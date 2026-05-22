Zyrtari i New Yorkut, Levin: Inteligjenca artificiale mund të rrezikojë mijëra vende pune këtë vit

Asiye Latife Yılmaz
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Zyrtari më i lartë financiar i qytetit të New Yorkut ka paralajmëruar se inteligjenca artificiale mund të zëvendësojë mijëra punëtorë në qytetin më të madh të SHBA-së që këtë vit, ndërsa theksoi se ndikimi afatgjatë i saj mbetet i pasigurt, transmeton Anadolu.
Kontrollori i qytetit të New Yorkut, Mark Levin tha se inteligjenca artificiale pritet të sjellë “transformim rrënjësor” në qendrën globale financiare, duke ndikuar në paga, pagesat e pensioneve dhe fitimet e Wall Street-it.
Levin, ish-anëtar demokrat i Këshillit Bashkiak të New Yorkut, paraqiti si skenarë optimistë ashtu edhe negativë për inteligjencën artificiale, duke filluar nga një rritje e produktivitetit deri te humbje të mëdha të vendeve të punës.
Ai tha se politikëbërësit e qytetit do të luajnë rol kyç në formësimin e ndikimit të inteligjencës artificiale dhe kërkoi masa të menjëhershme, përfshirë krijimin e një rezerve financiare shumë-miliardëshe për t’u mbrojtur nga pasojat e mundshme ekonomike.
“Nuk ka qytet në Amerikë dhe ndoshta askund në botë më të ekspozuar ndaj premtimeve dhe rreziqeve të inteligjencës artificiale sesa qyteti i New Yorkut. Dhe ka pak vende me më shumë fuqi për të drejtuar transformimin që po vjen”, tha Levin.
Ai theksoi se qyteti i New Yorkut është shtëpi e qindra kompanive që konkurrojnë për t’u bërë një qendër e inteligjencës artificiale të aplikuar, ndërsa afër 1 milion punonjës zyrash në Manhattan përballen me mundësinë e ndikimeve të mëdha nga kjo teknologji, duke pasqyruar sfidat që ka të ngjarë të shfaqen në qytete të tjera amerikane.