Zyrtari i lartë i NATO-s: Tërheqja e trupave amerikane nuk rrezikon krahun lindor të Aleancës

Necva Taştan Sevinç
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Një zyrtar i lartë ushtarak i NATO-s deklaroi sot se ndryshimet e raportuara në vendosjen e trupave amerikane në Evropë nuk paraqesin asnjë rrezik për krahun lindor të aleancës, transmeton Anadolu.
Në një prononcim për radiotelevizionin publik lituanez LRT, drejtori i përgjithshëm i Shtabit Ndërkombëtar Ushtarak të NATO-s, Remigijus Baltrenas tha se parandalimi dhe mbrojtja përgjatë kufirit lindor të NATO-s mbeten të paprekura, pavarësisht rregullimeve në prezencën ushtarake të SHBA-së në Evropë.
“Aktualisht nuk ka asnjë rrezik për parandalimin dhe mbrojtjen në krahun lindor”, tha Baltrenas.
Vërejtjet e tij pasuan raportimet se SHBA-ja pezulloi vendosjen e më shumë se 4.000 trupave në Poloni si pjesë e një rotacioni të planifikuar ndërsa planet e mëparshme të Pentagonit njoftohet se përfshinin tërheqjen e rreth 5.000 trupave nga Gjermania.
Baltrenas pranoi se lëvizjet e trupave paraqesin sfida, por tha se aleatët e NATO-s në Evropë po përgjigjen duke rritur shpenzimet e mbrojtjes dhe duke përshpejtuar përpjekjet për prokurimin ushtarak. “Ka një ekuilibër në këtë tërheqje. Nuk do ta fsheh faktin që ka sfida dhe ato duhet të adresohen. Ne po i adresojmë ato”, tha ai.
Duke u ndalur te lufta në Ukrainë, zyrtari i NATO-s tha se aftësia e Kievit për të goditur objektiva thellë brenda territorit rus po ndryshon dinamikën e konfliktit në favor të Ukrainës. “Në nivel strategjik, po shohim një bllokim ku asnjëra palë nuk duket se mban iniciativën”, tha Baltrenas.
“Sidoqoftë, ukrainasit kanë bërë përparim të rëndësishëm me goditje me rreze të gjatë në territorin rus, gjë që i jep Ukrainës mjetet për të tentuar të kthejë rrjedhën e luftës”, shtoi ai.
Baltrenas vuri në dukje atë që e përshkroi si presion të shtuar të brendshëm brenda Rusisë, duke përmendur vështirësitë ekonomike, lodhjen nga lufta dhe ndarjet midis elitës politike. "Rusia ka probleme dhe sfida serioze të brendshme, jo vetëm brenda elitës politike, të cilët po fillojnë të mos pajtohen dhe të shohin se kjo luftë e gjatë u ka sjellë humbje masive, por edhe midis vetë qytetarëve rusë", tha ai.
Sipas tij, mbështetja e vazhdueshme ushtarake perëndimore do të jetë kritike për t'i mundësuar Ukrainës të negociojë "me kushte të favorshme". "Nga ana jonë, ne duhet të vazhdojmë ta mbështesim Ukrainën me kapacitetet që kërkon", tha Baltrenas.
"Kjo është ajo që do t’i lejojë Ukrainës të ulet në tryezën e negociatave me kushte të favorshme dhe të negociojë një lloj marrëveshjeje", theksoi ai.