Zyrtarët ndërhyjnë për të shpëtuar buallin viral “Donald Trump”

Faisal Mahmud
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Një buall albino i quajtur “Donald Trump” është kthyer në fermën e tij pasi autoritetet e Bangladeshit ndërhynë për të ndaluar therjen rituale të planifikuar për festën muslimane, transmeton Anadolu.
Bualli, i rritur në një fermë pranë kryeqytetit Dhaka, u bë një atraksion viral javët e fundit për shkak të qimeve të tij bionde dhe ngjashmërisë së dukshme me stilin karakteristik të flokëve të presidentit amerikan, Donald Trump.
Turma njerëzish mblidheshin çdo ditë për të bërë fotografi me kafshën prej afro 700 kilogramësh (mbi 1.500 paund), e cila u bë virale në rrjetet sociale dhe në mediat ndërkombëtare.
Kafsha ishte shitur tashmë tek një blerës për therje gjatë Kurban Bajramit, një festë e madhe në Bangladeshin me shumicë muslimane. Por transmetuesi lokal Channel 24 raportoi se Ministria e Brendshme kërkoi nga autoritetet të ndalonin therjen pasi popullariteti i buallit u rrit në të gjithë vendin.
Bualli më pas u kthye në fermën ku ishte rritur. Zyrtarët nuk dhanë publikisht shpjegime për arsyen e ndërhyrjes.
Pronari i fermës, Ziauddin Mridha, më herët kishte deklaruar se kafsha ishte quajtur “Donald Trump” nga vëllai i tij më i vogël për shkak të tufës së zbehtë të qimeve në ballë. Ai e përshkroi buallin si të qetë dhe tha se buajt albino janë të rrallë në Bangladesh, ku shumica kanë lëkurë të errët.
Bualli ishte bërë një nga atraksionet më të përfolura në vend, me vizitorë që udhëtonin nga zona të ndryshme për ta parë kafshën përpara festës. Kafshët virale për therje me emra të frymëzuar nga figura të famshme janë bërë gjithnjë e më shumë pjesë e kulturës së tregut të bagëtive për Kurban Bajram në Bangladesh vitet e fundit.