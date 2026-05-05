Zyrtarët izraelitë thirrje për ndërhyrje masive në Al-Aksa të premten për të shënuar pushtimin e Kudsit Lindor

Lina Altawell
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
Trembëdhjetë zyrtarë izraelitë, përfshirë tre ministra, u kanë bërë thirrje pushtuesve të sulmojnë xhaminë Al-Aksa të premten, më 15 maj, për të shënuar përvjetorin e pushtimit të Kudsit Lindor nga Izraeli, transmeton Anadolu.
Sipas kalendarit hebraik, Izraeli shënon atë që e quan "Dita e Kudsit" dhe "ribashkimin" e qytetit, i cili këtë vit bie më 15 maj. Izraeli pushtoi Kudsin Lindor në vitin 1967. Data përkon gjithashtu me përvjetorin e "Nakba"-s, një term i përdorur nga palestinezët për t'iu referuar themelimit të Izraelit mbi rrënojat e fshatrave palestineze më 15 maj 1948.
Sipas Radios Ushtarake, 13 anëtarë të Knessetit (Parlamentit izraelit), përfshirë tre ministra, kërkuan hapjen e xhamisë Al-Aksa për hebrenjtë javën e ardhshme.
Këta zyrtarë përfshijnë ministrin e Komunikimit, Shlomo Karhi, ministrin e Sportit, Miki Zohar dhe ministrin e Çështjeve të Diasporës, Amichai Chikli. Radioja tha se policia izraelite ka të ngjarë ta refuzojë kërkesën, pavarësisht se më parë kishte lejuar ndërhyrje në shkallë të gjerë në kompleks.
Media citoi bashkëpunëtorët e ministrit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir të kenë thënë se vendimi i takon kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe se ai duhet të konsultohet.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për muslimanët. Hebrenjtë e quajnë zonën "Mali i Tempullit", duke pretenduar se ishte vendi i dy tempujve hebrenj në kohët e lashta. Që nga viti 2003, policia izraelite ka lejuar pushtuesit të hyjnë në kompleksin Al-Aksa çdo ditë, përveç të premteve dhe të shtunave.
Palestinezët i shohin këto ndërhyrje si shumë provokuese, duke thënë se ato shkelin shenjtërinë e vendit të shenjtë dhe synojnë të ndryshojnë "status quo"-në e tij fetar. Ata thonë se Izraeli ka intensifikuar për dekada përpjekjet për të judaizuar Kudsin Lindor, përfshirë Al-Aksën dhe për të fshirë identitetin e tij arab dhe islamik.
Palestinezët e konsiderojnë Kudsin Lindor të pushtuar kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, bazuar në rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në vitin 1967 ose aneksimin e tij në vitin 1980.