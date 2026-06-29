Zyrtarët e mbrojtjes të Katarit dhe Iranit diskutojnë zhvillimet rreth sigurisë rajonale

Şahin Demir
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Zëvendëskryeministri i Katarit dhe Ministri i Shtetit për Çështjet e Mbrojtjes, Saud bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani, ka marrë një telefonatë nga ministri në detyrë i Mbrojtjes i Iranit, Majid Ebn Reza, mes rritjes së tensioneve rajonale, transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të Ministrisë së Mbrojtjes së Katarit, dy zyrtarët kanë shqyrtuar zhvillimet më të fundit të sigurisë në rajon dhe kanë diskutuar fushat e koordinimit të përbashkët në dritën e rrethanave aktuale.
Telefonata vjen ndërsa shtetet e Gjirit mbeten në gatishmëri pas përshkallëzimeve të fundit ushtarake që përfshijnë Iranin, SHBA-në dhe Izraelin, si dhe shqetësimeve në rritje për sigurinë detare në rajon.