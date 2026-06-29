Zyrtarët e lartë të BE-së, Kallas, Kos dhe Brunner vizitojnë Turqinë para Samitit të NATO-s në Ankara

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas së bashku me Komisioneren Evropiane për Zgjerimin, Marta Kos dhe Komisionerin Evropian për Çështjet e Brendshme dhe Migracionin, Magnus Brunner do të vizitojnë Turqinë më datat 29-30 qershor, transmeton Anadolu.
Kallas, Kos dhe Brunner pritet të takohen me ministrin e Jashtëm turk, Hakan Fidan.
Vizita vjen përpara Samitit të NATO-s në Ankara, që do të zhvillohet më 7-8 korrik.
"Vizita do të jetë mundësi për të rishikuar marrëdhëniet BE-Turqi, për të diskutuar mbi sfidat e përbashkëta në një mjedis gjeopolitik gjithnjë e më të paqëndrueshëm dhe për të eksploruar rrugë shtesë për bashkëpunim, me Turqinë që është vend kandidat dhe aleat i NATO-s", tha blloku në një deklaratë të dielën.
Kjo do të jetë vizita e dytë zyrtare e Kallasit në Turqi.