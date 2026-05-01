Zyrtarët amerikanë thonë se lufta me Iranin ka kushtuar rreth 50 miliardë dollarë, dyfishi i vlerësimit të Pentagonit

Melike Pala
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
Kostoja totale e luftës me Iranin është afërsisht 50 miliardë dollarë, dukshëm më e lartë se shifra e paraqitur nga Pentagoni, sipas zyrtarëve amerikanë të njohur me vlerësimet e brendshme, raportoi CBS News, transmeton Anadolu.
Vlerësimi i rishikuar dyfishon shumën e përmendur gjatë dëshmisë në Kongres të mërkurën, ku një zyrtar i Pentagonit, Jules Hurst, tha se Operacioni "Epic Fury" kishte kushtuar rreth 25 miliardë dollarë deri tani.
Megjithatë, Hurst u tha ligjvënësve se vlerësimi i kostove për riparimet e infrastrukturës ose projektet afatgjata të ndërtimit që lidhen me konfliktin e SHBA-së me Iranin mbetet i vështirë për shkak të pasigurisë mbi qëndrimin e ardhshëm të forcave ushtarake.
"Nuk e dimë se si do të jetë qëndrimi ynë i ardhshëm, apo ndërtimi i ardhshëm i atyre bazave" tha ai gjatë dëshmisë para Senatit.
Sipas raportit të CBS News, shifra më e ulët nuk përfshin plotësisht pajisjet ushtarake të dëmtuara ose të shkatërruara, duke shtuar se ndër humbjet e raportuara janë 24 dronë MQ-9 Reaper, secili me vlerë mbi 30 milionë dollarë, çka thekson koston financiare të operacioneve të vazhdueshme.
SHBA-ja dhe Izraeli filluan sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik dhe mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, pasuar nga bisedimet në Islamabad më 11-12 prill, por nuk u arrit një marrëveshje.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë e zgjati në mënyrë të njëanshme armëpushimin pa caktuar një afat të ri kohor, me kërkesë të Pakistanit.