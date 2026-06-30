Zyrtarët amerikanë në Doha për t'u takuar me ndërmjetësuesit për bisedimet me Iranin

Mohammad Sio
30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
I dërguari i posaçëm i SHBA-së, Steve Witkoff dhe dhëndri i presidentit Donald Trump, Jared Kushner, mbërritën sot në kryeqytetin e Katarit, Doha, për të takuar ndërmjetësuesit dhe për të diskutuar rrjedhën e negociatave me Iranin, njoftoi Ministria e Jashtme të Katarit, transmeton Anadolu.
"Nuk ka asnjë takim të nivelit të lartë të planifikuar aktualisht midis SHBA-së dhe Iranit", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Majed al-Ansari në komentet e transmetuara nga mediat e Katarit.
Ai shtoi se Witkoff dhe Kushner "nuk do të takohen drejtpërdrejt" me zyrtarët iranianë. Sipas tij, transferimi i 6 miliardë dollarëve prej 12 miliardë dollarësh në fondet e ngrira iraniane "do të dakordohet nga SHBA-ja dhe Irani".
"Çështja e fondeve të ngrira është e lidhur me përparimin e negociatave midis Washingtonit dhe Teheranit", shtoi zëdhënësi, Al-Ansari.