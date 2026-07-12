Zyrtarë iranianë: Sulmet amerikane goditën kullë komunikimi dhe baza ushtarake

Serdar Dincel
12 korrik 2026•Përditësim: 12 korrik 2026
Një kullë komunikimi në provincën Kerman të Iranit u shënjestrua nga sulmet e fundit amerikane ndaj vendit, njoftuan të dielën zyrtarë iranianë, transmeton Anadolu.
Kulla ndodhej në zonat malore jugore të provincës, raportoi uebfaqja iraniane e lajmeve Entekhab, duke cituar zyrtarë lokalë.
Saeed Pourali, zëvendësguvernator për çështje politike, të sigurisë dhe sociale në provincën Lorestan, tha se forcat amerikane kryen dy sulme ajrore gjatë natës në periferi të Veysianit, sipas transmetuesit shtetëror IRIB.
Pourali tha se nuk pati viktima dhe se situata është kthyer në normalitet.
Një bazë ushtarake në qytetin perëndimor Khondab u godit gjithashtu nga ato që agjencia shtetërore iraniane e lajmeve IRNA i përshkroi si “predha armike”, duke cituar një zyrtar të lartë lokal.
Sulmi ndodhi të dielën në mëngjes, ndërsa autoritetet po vlerësojnë viktimat dhe dëmet, tha zyrtari.
Sulmet ishin pjesë e valës së tretë të sulmeve amerikane që synuan objekte radari, raketash dhe dronësh në jug të Iranit.
Sulmet pasuan sulmin iranian ndaj anijeve tregtare në Ngushticën e Hormuzit dhe njoftimin e Teheranit për mbylljen e kësaj rruge strategjike detare deri në një njoftim të mëtejshëm. Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) tha se një anëtar i ekuipazhit ishte zhdukur.
Ndërkohë, Irani tha se ka kryer sulme ndaj bazave ushtarake amerikane në Bahrein, Kuvajt, Katar, Jordani dhe Oman. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan se kanë interceptuar dhe janë kundërpërgjigjur ndaj sulmeve me raketa dhe dronë nga Irani.