Zyra e të Drejtave e OKB-së e quan "tronditës" trajtimin nga Izraeli të aktivistëve në flotiljen humanitare

Beyza Binnur Dönmez
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) dënoi trajtimin nga Izraeli të aktivistëve në bordin e anijeve të flotiljes me destinacion Gazën, duke e quajtur videon e incidentit “tronditëse” dhe duke shprehur shqetësime për atë që e përshkroi si arrestime dhe ndalime potencialisht të paligjshme në ujërat ndërkombëtare.
“Ajo që tregon kjo video është tronditëse”, tha zëdhënësja e OHCHR-së, Ravina Shamdasani, në një deklaratë për Anadolu.
Ajo iu referua videos së shpërndarë nga ministri izraelit i Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, ku shfaqeshin aktivistë të ndaluar, të lidhur dhe të detyruar të uleshin në gjunjë pasi u ndaluan nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare.
Flotilja humanitare Globale Sumud tha të martën se të gjitha 50 anijet e konvojit të saj ishin sekuestruar nga Izraeli pas sulmeve në ujërat ndërkombëtare.
Shamdasani tha se zyra është “e shqetësuar për situatën në të cilën qindra aktivistë të flotiljes me destinacion Gazën janë arrestuar nga forcat izraelite në bordin e anijeve me flamur të huaj në ujërat ndërkombëtare dhe mbahen nga marina izraelite, pas asaj që duket të jenë arrestime dhe ndalime të paligjshme”.
Ajo e cilësoi kriminalizimin e dërgimit të ndihmës shpëtuese si “të papranueshëm”.