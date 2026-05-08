Zyra e presidentit të Finlandës është prekur nga një shkelje e të dhënave

İlayda Çakırtekin
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Një shkelje e të dhënave kohëve të fundit në Finlandë preku zyrën e presidentit së bashku me agjencitë e sigurisë kombëtare dhe të zbatimit të ligjit, raportoi të enjten transmetuesi publik "Yle", transmeton Anadolu.
Më shumë se 50 individë në zyrën e presidentit finlandez u prekën nga shkelja që synonte llogaritë e pajisjeve mobile të trajtuara nga Qendra Qeveritare e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në fund të janarit.
Në mënyrë të ngjashme, u prekën më shumë se 50 individë në Doganën Finlandeze dhe rreth 16-30 individë në Bordin Kombëtar të Policisë.
Shkelja preku rreth 50 mijë përdorues, duke kompromentuar të dhënat personale të individëve, përfshirë emrat e tyre, adresat e email-it të punës dhe numrat e telefonit. Informacioni teknik në lidhje me pajisjet mobile dhe informacioni i vendndodhjes në nivel vendi u kompromentuan gjithashtu.
Byroja Kombëtare e Hetimit (NBI) nisi një hetim për "spiunazh të dyshuar dhe shkelje të rëndë të të dhënave".