Zv.shefja e NATO-s, Shekerinska: Turqia angazhohet të prokurojë raketa me rreze të gjatë Atmaca

Mücahithan Avcıoğlu
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Turqia është zotuar të prokurojë një numër të konsiderueshëm raketash me rreze të gjatë veprimi Atmaca, tha të martën Zëvendës Sekretarja e Përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, ndërsa aleatët kërkojnë të zgjerojnë prodhimin e mbrojtjes dhe të forcojnë aftësitë e goditjes me rreze të gjatë, raporton Anadolu.
Duke folur në Forumin e Industrisë së Mbrojtjes të Samitit të NATO-s, mbajtur si pjesë e Samitit të 36-të të Udhëheqësve të NATO-s në Ankara, Shekerinska tha se gjashtë aleatë i ishin bashkuar gjithashtu një nisme për zhvillimin dhe prokurimin në shkallë të gjerë të raketave të lundrimit me kosto të ulët të lëshuar nga toka.
Shekerinska shtoi se, së bashku me projektet e municionit 155 mm, vlera totale e iniciativave kishte arritur afërsisht 1.6 miliardë dollarë.
Njoftimi erdhi pasi aleatët e NATO-s u mblodhën në kryeqytetin turk për samitin e 7-8 korrikut, ku kapaciteti industrial i mbrojtjes, prodhimi i municioneve, parandalimi dhe mbështetja për Ukrainën janë ndër pikat kryesore të agjendës.
Forumi i Industrisë së Mbrojtjes të Samitit të NATO-s mbledh së bashku zyrtarë të lartë të aleancës, përfaqësues të aleatëve dhe partnerëve dhe udhëheqës të industrisë për të diskutuar prodhimin e mbrojtjes, investimet dhe inovacionin në një kohë kur aleanca po u bën presion anëtarëve të plotësojnë stoqet dhe të rrisin prodhimin.
Familja Atmaca, e zhvilluar nga firma turke e mbrojtjes Roketsan, është ndër programet kryesore të raketave të prodhuara në vend të Turqisë. Sistemi Atmaca i lëshuar nga toka është projektuar si një raketë lundrimi me rreze të gjatë e lëshuar nga automjete taktike me rrota kundër objektivave strategjikë tokësorë.
Sipas Roketsan, raketa përmban aftësi goditjeje me precizion të lartë, rezistencë ndaj kundërmasave, aftësi operacionale për çdo mot, planifikim të misionit, përditësimin e objektivit, rishënjestrim dhe funksione të ndërprerjes së misionit nëpërmjet lidhjes së të dhënave.
Turqia ka zgjeruar vitet e fundit prodhimin e saj të industrisë së mbrojtjes përmes raketave, dronëve, sistemeve të mbrojtjes ajrore, automjeteve të blinduara dhe municioneve, duke e pozicionuar sektorin e saj të mbrojtjes vendase si një kontribues në parandalimin kolektiv të NATO-s dhe qëndrueshmërinë industriale.