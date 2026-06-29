Zvicra paguan paraprakisht 617 milionë dollarë për avionët F-35 mes shqetësimeve për dërgesat nga SHBA-ja

Aysu Biçer
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Zvicra ka kryer një pagesë paraprake prej 617 milionë dollarësh ndaj SHBA-së për blerjen e planifikuar të avionëve luftarakë F-35A ndërsa zyrtarët e mbrojtjes thanë se ky hap ishte i nevojshëm për të shmangur ndërprerjen e programeve ekzistuese të prokurimit ushtarak, transmeton Anadolu.
Drejtori i Armatimeve Kombëtare në Zyrën Federale Zvicerane për Prokurimin e Mbrojtjes, Urs Loher tha se të gjitha pagesat e planifikuara për vitin 2026 janë kryer tashmë për të siguruar që fondi i përbashkët amerikan, i përdorur për blerjet ushtarake zvicerane, të mbetet i financuar në mënyrë të mjaftueshme, raportoi media zvicerane NZZ.
Ky fond mbulon të gjitha programet zvicerane të prokurimit në SHBA, përfshirë blerjen e 30 avionëve luftarakë F-35A, sistemeve të mbrojtjes ajrore "Patriot" dhe pjesëve rezervë për flotën ekzistuese të avionëve F/A-18 të ushtrisë zvicerane.
"Rreziku ishte tepër i madh për ne", tha Loher për NZZ në një intervistë të publikuar të dielën, duke paralajmëruar se shtyrja e pagesave mund të kishte ndërprerë furnizimin me pjesë rezervë jetike për F/A-18 ose të kishte rrezikuar programin F-35.
Montimi i avionit të parë F-35A për Zvicrën nisi në maj të vitit 2026, ndërsa dorëzimet janë planifikuar të zhvillohen nga viti 2027 deri në vitin 2030. Zvicra ka paguar gjithashtu afro 866 milionë dollarë për pesë bateritë e mbrojtjes ajrore "Patriot", të porositura në vitin 2022. Edhe pse dorëzimet pritej të fillonin këtë vit, ato tani janë shtyrë për disa vite.
Loher tha se kontrata e prokurimit i jep SHBA-së të drejtën të “rishikojë prioritetet e saj në rrethana të jashtëzakonshme”, por shtoi se pret që Washingtoni t’i përmbushë angazhimet e tij. Ai tha se disa komponentë të sistemit "Patriot", përfshirë lëshuesit, njësitë e radarit dhe sistemet e komandimit, mund të dorëzohen më herët për qëllime trajnimi.
Sipas Loherit, bateritë "Patriot" të destinuara fillimisht për Zvicrën, por më pas të ridrejtuara për Gjermaninë, nuk përputhen me konfigurimin e kërkuar nga ushtria gjermane, duke rritur mundësinë që disa prej komponentëve të transferohen në Zvicër.
"Do të marrim gjithçka që mund të sigurojmë", tha ai.