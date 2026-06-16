Zvicra miraton trupa shtesë për misionin e KFOR-it në Kosovë

Şeyma Erkul Dayanç
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Parlamenti i Zvicrës ka miratuar rritjen e numrit të trupave që mund të dislokohen në kontingjentin paqeruajtës të Forcës së Kosovës të udhëhequr nga NATO-ja (KFOR), transmeton Anadolu.
Sipas raportimit të Swissinfo, vendimi i lejon qeverisë të dërgojë deri në 300 pjesëtarë ushtarakë në kontingjentin Swisscoy që shërben në kuadër të KFOR-it, nga kufiri i mëparshëm prej 215 trupash.
Sipas masës së miratuar nga të dy dhomat e parlamentit, Këshilli Federal mund të dërgojë një kontingjent shtesë prej deri në 85 ushtarësh, nëse paraqitet nevoja.
Votimi vjen pasi parlamenti javën e kaluar miratoi zgjatjen e misionit Swisscoy deri në vitin 2029.
Shumica e ligjvënësve argumentuan se ky dislokim i shërben interesave të sigurisë dhe migracionit të Zvicrës, duke shprehur shqetësimin se paqëndrueshmëria në Ballkanin Perëndimor mund të rrisë presionin migrator ndaj vendit.
Zvicra merr pjesë në misionin e KFOR-it përmes kontingjentit të saj Swisscoy që nga viti 1999. Sipas raportimeve, ky është misioni më i madh jashtë vendit i ushtrisë zvicerane.
Të premten, NATO njoftoi se vitin e ardhshëm planifikon të reduktojë forcën paqeruajtëse të KFOR-it në Kosovë.
Aktualisht, rreth 4.600 trupa janë të dislokuara në kuadër të këtij misioni.