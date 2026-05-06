Zvicra do të vendosë kontrolle të përkohshme kufitare gjatë Samitit G7 në Francë

Şeyma Erkul Dayanç
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Zvicra do të vendosë kontrolle të përkohshme kufitare përgjatë kufirit të saj me Francën përpara Samitit të ardhshëm të G7-ës, transmeton Anadolu.
Siç raporton sot "Swissinfo", qeveria zvicerane njoftoi se masat do të jenë në fuqi nga 10 deri më 19 qershor, duke cituar shqetësimet e sigurisë lidhur me samitin, i cili do të mbahet në qytetin francez Evian.
Megjithëse takimi i liderëve do të zhvillohet në territorin francez, autoritetet thanë se qytetet e afërta zvicerane si Gjeneva dhe Lozana, si dhe rajoni më i gjerë i Liqenit të Gjenevës, mund të preken nga fluksi i pjesëmarrësve dhe protestat e mundshme.
Zyrtarët kanë vënë në dukje se në takimet e mëparshme të G7-ës janë shënuar trazira, ndërprerje dhe akte sabotimi, së bashku me dëmtime të pronës.
Ata cituan gjithashtu sfida më të gjera të sigurisë lidhur me mjedisin aktual gjeopolitik dhe përqendrimin e lartë të organizatave ndërkombëtare në rajon.
Sipas qeverisë, kërkesa për vendosjen e kontrolleve kufitare u dorëzua nga kantoni i Gjenevës.
Samiti i G7-ës është planifikuar të mbahet nga 15 deri më 17 qershor.