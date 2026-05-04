Zvicër, paralajmërim për rrezik "shumë të lartë" të mungesës së karburantit

Şeyma Erkul Dayanç
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Rreziku i mungesës së karburantit në Zvicër është "shumë i lartë", sipas Florence Schurch, sekretares së përgjithshme të shoqatës zvicerane të tregtisë së mallrave Suissenegoce, e cila paralajmëroi të hënën se kushtet në tregjet globale të energjisë po bëhen gjithnjë e më të tendosura, raportoi Swissinfo, transmeton Anadolu.
"Për të qenë e sinqertë, situata po bëhet vërtet e ndërlikuar", tha Schurch për gazetat në gjuhën frënge Tribune de Geneve dhe 24 heures.
Ajo tha se shqetësimet janë ngritur tashmë në mars, kur shoqata paralajmëroi se rezervat strategjike në disa vende, përfshirë Filipinet, Vietnamin dhe Bangladeshin, mund të fillonin të shteroheshin këtë muaj.
Duke iu drejtuar furnizimeve me gaz, Schurch e përshkroi situatën si "serioze", duke thënë se rezervat e grumbulluara zakonisht gjatë verës mund të rezultojnë të pamjaftueshme, pjesërisht për shkak të shkatërrimit të një rafinerie në Katar që ajo tha se nuk ka gjasa të rindërtohet së shpejti.
Schurch parashikoi gjithashtu një rritje të ndjeshme të çmimeve globale të ushqimeve, megjithëse vuri në dukje se ndikimi në Zvicër ka të ngjarë të mbetet më i kufizuar sesa në vendet e tjera.
Ajo tha se Zvicra ruan rezervat e saj të gazit jashtë vendit, veçanërisht në Gjermani dhe Francë, duke paralajmëruar se një varësi e tillë mund të bëhet problematike gjatë kohës së krizës.
“Përvoja me COVID na ka mësuar se, në situata emergjente, mbështetja ndërkombëtare mund të dështojë”, tha ajo, duke iu referuar furnizimeve të bllokuara me maska gjatë pandemisë.
Schurch gjithashtu vuri në dukje se Zvicra ka vetëm një rafineri nafte, e cila mbulon rreth 20 për qind të kërkesës kombëtare, duke shtuar se qeveria federale mund të jetë e përgatitur të paguajë çmime më të larta nëse është e nevojshme për të siguruar furnizime me energji.
Irani ka mbyllur Ngushticën e Hormuzit që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën një luftë kundër Teheranit më 28 shkurt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës më vonë vendosën bllokadën e tyre në portet iraniane, e cila mbetet në fuqi.
Afërsisht një e pesta e rrjedhave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm kalojnë nëpër rrugën ujore strategjike.
Edhe pse një armëpushim është aktualisht në fuqi, trafiku detar në zonë mbetet shumë i kufizuar.