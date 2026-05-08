Zvicër, 1 në 4 banorë të klasës së ulët të mesme nuk mund të përballojë një shpenzim të papritur

Beyza Binnur Dönmez
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Sipas të dhënave të fundit nga Zyra Federale e Statistikave (FSO), një në katër persona në klasën e ulët të mesme në Zvicër jeton në një familje që nuk mund të përballojë një shpenzim të papritur prej 2.500 frangash zvicerane, transmeton Anadolu.
Gjetjet theksojnë presionin financiar në rritje në një vend që shpesh lidhet me standarde të larta jetese dhe prosperitet ekonomik.
Zyra e statistikave tha se 55,2 për qind e popullsisë rezidente të përhershme të Zvicrës i përkiste grupit me të ardhura të mesme në vitin 2023, një përqindje që ka mbetur kryesisht e qëndrueshme gjatë 25 viteve të fundit.
Sipas përkufizimit federal, familjet me të ardhura të mesme përfshijnë të rritur beqarë që fitojnë midis 4.228 dhe 9.061 frangash zvicerane në muaj bruto, si dhe çifte me dy fëmijë që fitojnë së bashku midis 8.880 dhe 19.028 frangash në muaj.
Megjithatë, raporti gjeti pabarazi të theksuara brenda vetë klasës së mesme, veçanërisht midis familjeve të mesme të ulëta dhe të mesme të larta.
Në vitin 2024, 25 për qind e njerëzve në klasën e mesme të ulët thanë se familjet e tyre nuk mund të përballonin një shpenzim të papritur prej 2.500 frangash, krahasuar me 10,9 për qind në klasën e mesme të lartë.
Kostot e banimit u shfaqën gjithashtu si një burim i madh presioni financiar. Rreth 10,5 për qind e njerëzve në klasën e mesme të ulët shpenzonin më shumë se 40 për qind të të ardhurave të disponueshme të familjes për banim, një normë tre herë më e lartë se ajo e klasës së mesme të lartë.
Studimi zbuloi gjithashtu se 14,1 për qind e banorëve të klasës së mesme të ulët e përshkruan si “të vështirë” ose “shumë të vështirë” përballimin e shpenzimeve deri në fund të muajit.
Presionet financiare u reflektuan edhe në zgjedhjet e jetesës, me 11,1 për qind të njerëzve në këtë grup që thanë se nuk kishin mundësi të përballonin pushime, krahasuar me vetëm 3,1 për qind në klasën e mesme të lartë.
Të dhënat bazohen në Anketën e Buxhetit të Familjeve 2023 dhe Anketën mbi të Ardhurat dhe Kushtet e Jetesës 2024 të Zyrës Federale të Statistikave.