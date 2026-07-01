Zv/presidenti amerikan: Mohimi i bisedimeve të Dohas nga Irani "taktikë negociuese persiane"

Rabia İclal Turan
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance tha të martën se mohimet publike të Iranit për bisedimet në vazhdim përbëjnë "taktikë negociuese persiane" të qëllimshme, pasi ai konfirmoi se bisedimet teknike midis Washingtonit dhe Teheranit janë duke u zhvilluar, transmeton Anadolu.
"Ka patur bisedime të planifikuara, bisedime vërtet teknike, duke u bazuar në negociatat që ne kemi patur tashmë. Ato patjetër do të ndodhin nesër", tha Vance gjatë një interviste në "The Michael Knowles Show" që u publikua të martën.
Ai tha se i konsideron deklaratat publike të Teheranit "magjepsëse dhe zhgënjyese", duke vënë në dukje se zyrtarët iranianë mohojnë bisedimet e paqes ndërsa pranojnë diskutimet teknike.
"Ata do të thonë: 'Jo, jo, nuk ka bisedime për paqen në vazhdim, por ka bisedime teknike midis SHBA-së dhe Iranit për marrëveshjen e paqes. Është një taktikë negociuese persiane dhe një mjet retorik persian që unë nuk e kuptoj", tha ai.
Duke iu drejtuar kritikave për marrëveshjen e administratës amerikane me Iranin, Vance mbrojti qasjen e Trumpit, duke thënë se presidenti ka demonstruar një gatishmëri për të përdorur forcën ushtarake kur është e nevojshme, por vetëm për të arritur objektiva specifikë.
"Qëndrimi i tyre është vetëm të hedhin bomba. Ata nuk mund të artikulojnë me të vërtetë se për çfarë qëllimi", tha Vance për kritikët duke shtuar se "Presidenti thotë: 'Unë jam i gatshëm të hedh bomba' dhe ai ka treguar qartë se është i gatshëm të hedhë bomba, por vetëm nëse i shërben një objektivi", tha Vance.
Në një intervistë të veçantë për "FOX News", Vance tha se Washingtoni ishte i përqendruar në veprimet iraniane dhe jo në fjalët e tij, duke argumentuar se përparimi kuptimplotë në negociata kërkon që Teherani të ofrojë "lëshime reale".
"Ne kujdesemi shumë më pak për atë që thonë iranianët. Ne kujdesemi shumë më tepër për atë që ata bëjnë. Ne shohim disa shenja pozitive, padyshim. Ne shohim edhe disa shenja negative. Ajo që na ka thënë presidenti është të punojmë me problemin, të shohim se ku do të çojnë negociatat dhe nëse nuk çojnë në një zgjidhje të suksesshme në anën diplomatike, ne kemi ende shumë opsione", shtoi ai.
Të dërguarit e Shtëpisë së Bardhë, Steve Witkoff dhe Jared Kushner udhëtuan për në Doha pasi presidenti Trump njoftoi të hënën se Irani kishte kërkuar një takim në kryeqytetin e Katarit. Irani, megjithatë, ka mohuar se është planifikuar ndonjë bisedë e drejtpërdrejtë me Washingtonin ndërsa tha se konsultimet me ndërmjetësit vazhdojnë.
"Ajo që do të bëhet në Doha të mërkurën është një diskutim rreth zbatimit të klauzolave të memorandumit të mirëkuptimit (MoU), përfshirë lirimin e aseteve të ngrira të Iranit, që është me palën e Katarit", tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baghaei.
Një zyrtar i lartë amerikan tha se Witkoff dhe Kushner do të takojnë kryeministrin e Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani dhe ndërmjetës të tjerë të martën në Doha për të vazhduar dialogun rajonal mbi marrëveshjen.
Memorandumi i Mirëkuptimit midis Washingtonit dhe Teheranit nën ndërmjetësimin e Pakistanit, hyri në fuqi më 18 qershor pasi u nënshkrua në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Masoud Pezeshkian dhe Trumpi.
Ai siguron një kornizë për përfundimin e luftës që filloi në fund të shkurtit dhe adresimin e çështjeve të pazgjidhura midis Washingtonit dhe Teheranit përmes negociatave, përfshirë ndërprerje të armiqësive, lehtësimin e sanksioneve, dosjen bërthamore, rihapjen e plotë të Ngushticës së Hormuzit dhe marrëveshjet më të gjera të sigurisë rajonale.