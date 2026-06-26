Zv/ministri i Jashtëm iranian: Kalimi i Hormuzit nuk mund të garantohet pa koordinim me Teheranin

Şahin Demir
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, Kazem Gharibabadi tha sot se kalimi i sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit nuk mund të garantohet me "rregulla të paqarta" ose rrugë paralele të krijuara jashtë konsideratave të Teheranit si një shtet bregdetar, transmeton Anadolu.
"Çdo kornizë e besueshme për tranzitin detar përmes rrugës ujore strategjike duhet të bazohet në koordinimin me Teheranin dhe në përputhje me nenin 5 të memorandumit të mirëkuptimit të Islamabadit me SHBA-në", shkroi Gharibabadi në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
"Kalimi i sigurt në Ngushticën e Hormuzit nuk mund të garantohet me marrëveshje të paqarta, rrugë paralele ose vendimmarrje jashtë konsideratave të Iranit si shtet bregdetar", shtoi ai.
Gharibabadi paralajmëroi se mosplotësimi i këtyre kushteve do të rezultojë në pezullimin e çdo rruge të caktuar paralele. Më herët, Ministria e Jashtme e Iranit tha në një deklaratë se Ngushtica e Hormuzit shtrihet brenda ujërave territoriale të Iranit dhe Omanit, duke shtuar se menaxhimi i anijeve në rrugë ujore do të qeveriset nga neni 5 i memorandumit të mirëkuptimit.
Deklarata e ministrisë u lëshua në përgjigje të një komunikate të përbashkët të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit dhe SHBA-së (GCC) që bënte thirrje për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe theksonte "lundrimin e lirë, të pakushtëzuar dhe të pakufizuar" përmes rrugës ujore strategjike.
Deklarata e SHBA-GCC hodhi poshtë "çdo tarifë, tarifë ose përpjekje për të vendosur kontroll" mbi Ngushticën e Hormuzit. Memorandumi i Mirëkuptimit të Islamabadit midis SHBA-së dhe Iranit hyri zyrtarisht në fuqi më 18 qershor pasi presidentët e të dy vendeve e nënshkruan atë në mënyrë elektronike.