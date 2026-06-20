Zv/kreu i Këshillit Rus të Sigurisë: Izraeli i pakënaqur me marrëveshjen me Iranin, mund të kërkojë veprime të mëtejshme

Elena Teslova
20 qershor 2026•Përditësim: 20 qershor 2026
Nënkryetari i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitry Medvedev, ka paralajmëruar se Izraeli është i pakënaqur me marrëveshjen SHBA-Iran dhe mund të kërkojë veprime të mëtejshme, transmeton Anadolu.
Siç tha Medvedev në një postim në platformën ruse të mediave sociale Max, Irani ka dalë nga konflikti pa pësuar humbje, pavarësisht vrasjes së udhëheqësit të vendit dhe sulmeve me raketa ndaj territorit të tij.
“Pala e tretë, Izraeli, mbetet e zhgënjyer nga pritshmëritë e saj për humbjen e plotë të regjimit politik iranian, që do të thotë se do të kërkojë hakmarrje. Dhe as Trump nuk mund ta urdhërojë të kundërtën”, tha Medvedev.
Zyrtari rus shtoi se Ngushtica e Hormuzit do të vazhdojë të luajë një rol të rëndësishëm në sigurinë globale dhe tregjet e energjisë.
“Kjo marrëveshje e brishtë mund të shkatërrohet lehtësisht nga sulme të reja ndaj Libanit ose provokime të tjera. Dhe pikërisht kjo është ajo që i nevojitet kabinetit të Netanyahut, i cili qëndron në pushtet përmes luftës. Prandaj, do të ishte e pamatur të pritej paqe dhe Ngushtica e Hormuzit është shndërruar vërtet në një armë bërthamore persiane, siç kam shkruar më 8 prill”, tha ai.
Duke iu referuar konfliktit në Ukrainë, Medvedev tha se Rusia duhet të heq dorë nga kufizimet e mbetura në qasjen ndaj Kievit, si përgjigje ndaj shtimit të sulmeve ukrainase ndaj qyteteve ruse.
“Vetëm një gjë duhet të mbetet përtej së pranueshmes për ne, vrasja e qëllimshme e civilëve. E theksoj, e qëllimshme ose me vetëdije të plotë. Gjithçka tjetër është plotësisht e lejueshme”, tha ai.
Medvedev gjithashtu vuri në pikëpyetje rëndësinë e konventave ekzistuese ndërkombëtare që rregullojnë luftën, duke argumentuar se konfliktet e armatosura kanë ndryshuar ndjeshëm që nga hartimi i tyre.
Në të njëjtën deklaratë, ai kritikoi raportimet për diskutimet në Holandë lidhur me krijimin e mundshëm të kampeve për pengjet ruse të luftës.
Ai e hodhi poshtë këtë ide dhe bëri një sërë komentesh për vendet evropiane dhe pasojat e mundshme të një konflikti të drejtpërdrejtë mes Rusisë dhe vendeve anëtare të NATO-s.
“Rusia, ndryshe nga plaka e rrënuar e Evropës që ka rënë në neo-nazizëm, nuk do të krijojë kampe përqendrimi për evropianët. Dhe jo sepse kjo do të ishte e pamoralshme, por thjesht sepse në rast lufte me disa holandezë mendjelehtë, ato nuk do të nevojiteshin. Kockat dhe hiri radioaktiv zakonisht varrosen thellë në tokë”, tha ai.
Medvedev, ish-president i Rusisë, ka bërë shpesh deklarata me tone të ashpra për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë.