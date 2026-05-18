Zv/kancelari gjerman: Lufta me Iranin është kërcënim serioz për ekonominë globale

Oliver Towfigh Nia
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Gjermania paralajmëroi sot për pasojat ekonomike të luftës në Iran dhe një bllokim të mundshëm të Ngushticës së Hormuzit përpara një takimi të ministrave të Financave të G7 në Paris, transmeton Anadolu.
"Lufta është kërcënim serioz për ekonominë globale dhe po shkakton dëme të mëdha në zhvillimin ekonomik", tha zëvendëskancelari dhe ministri gjerman i Financave, Lars Klingbeil përpara se të nisej për bisedime.
"Duhet bërë gjithçka për të përfunduar përgjithmonë luftën, për të stabilizuar rajonin dhe për të siguruar rrugë të lira detare. Duke vepruar kështu, rruga jonë si evropianë mbetet e qartë: Ne i japim përparësi bashkëpunimit mbi konfrontimin", e citoi atë agjencia gjermane e lajmeve DPA.
Në takimin e ministrave të Financave të G7, i cili fillon sot, pjesëmarrësit pritet të përqendrohen në ndikimin ekonomik të konfliktit në Lindjen e Mesme dhe pasojat e mundshme për tregtinë globale. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga rrugët më të rëndësishme të transportit detar në botë për tregtinë e naftës dhe gazit.
Klingbeil tha se krizat aktuale nënvizojnë rëndësinë e Gjermanisë dhe Evropës që të bëhen "më të pavarura dhe më elastike", veçanërisht në lidhje me lëndët e para, energjinë dhe zinxhirët e furnizimit.
Ai shtoi se diskutimet në Paris do të përfshijnë edhe ministrat e Financave nga Brazili, India, Koreja e Jugut dhe Kenia.