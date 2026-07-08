Zonja e Parë e Turqisë shpreson se Samiti i NATO-s do të nxisë dialogun dhe pajtimin

Rabia İclal Turan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Zonja e Parë e Turqisë, Emine Erdogan, ka shprehur shpresë që Samiti i 36-të i NATO-s në Ankara të forcojë më tej kulturën e dialogut dhe pajtimit, teksa liderët kërkojnë zgjidhje për sfidat e përbashkëta globale, transmeton Anadolu.
“Ne me kënaqësi pritëm krerët e shteteve dhe qeverive, së bashku me bashkëshortët e tyre të nderuar, në darkën zyrtare të organizuar me rastin e Samitit të 36-të të NATO-s, të organizuar nga vendi ynë”, shkroi Erdogan në një postim në platformën turke të rrjeteve sociale NSosyal.
“Në një kohë kur përpjekjet për të gjetur zgjidhje për problemet e përbashkëta të botës po marrin hov, shpresoj që ky samit i rëndësishëm ta çojë edhe më përpara kulturën e dialogut dhe pajtimit”, shtoi ajo.