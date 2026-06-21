Zona e ndalim-fluturimit shkakton ndërprerje në Aeroportin e Cyrihut për shkak të bisedimeve SHBA-Iran në Zvicër

Şeyma Erkul Dayanç
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
Një zonë e ndalim-fluturimit, e vendosur për shkak të bisedimeve SHBA-Iran që po mbahen në resortin Burgenstock në Zvicër, shkaktoi ndërprerje në operacionet e Aeroportit të Cyrihut pasi aktivizoi një defekt teknik te kompania e kontrollit të trafikut ajror Skyguide, transmeton Anadolu.
Skyguide tha se kufizimi i hapësirës ajrore u aktivizua në momentin e fundit, pasi vendimi për mbajtjen e bisedimeve SHBA-Iran në resort u mor të shtunën.
Aktivizimi shkaktoi një problem që preku sistemet e radarit në qendrën e kontrollit në Dubendorf dhe kullën e kontrollit të Aeroportit të Cyrihut.
Për shkak të incidentit teknik, Skyguide mbylli për disa orë hapësirën ajrore në lindje të Bernës.
Sipas një zëdhënësi të aeroportit, në Aeroportin e Cyrihut nuk ishte e mundur të kryheshin ngritje avionësh për një pjesë të mëngjesit, ndërsa uljet vazhduan deri në orën 06:45 me kohën lokale.
Avionët që tashmë ishin në fazën e afrimit për ulje u përjashtuan nga kufizimet, ndërsa delegacionet që morën pjesë në bisedime mundën të uleshin sipas planit. Skyguide theksoi se siguria ishte garantuar në çdo moment.
Trafiku ajror u rikthye gradualisht duke filluar nga ora 07:45 me kohën lokale dhe operacionet janë kthyer tashmë në normalitet.
Si masë paraprake, një reduktim i lehtë i kapacitetit të fluturimeve mbi territor do të mbetet në fuqi deri në orën 08:00 të së hënës.
Skyguide tha se ndikimi pritet të jetë minimal.
Delegacionet amerikane dhe iraniane mbërritën në Zvicër për negociata teknike në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar të mërkurën, me synim përfundimin e konfliktit të armatosur disamujor në Lindjen e Mesme dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Bisedimet në Burgenstock drejtohen nga zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, ndërsa pala iraniane përfaqësohet nga kryetari i Parlamentit, Mohammad Bagher Qalibaf dhe ministri i Punëve të Jashtme, Abbas Araghchi, nën ndërmjetësimin e Pakistanit.