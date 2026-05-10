Zjarri pyjor në "zonën e përjashtimit" të Çernobilit vazhdon për të tretën ditë

Elena Teslova
10 Maj 2026•Përditësim: 10 Maj 2026
MOSKË (AA) – Një zjarr pyjor në "zonën e përjashtimit" të Çernobilit, në rajonin e Kievit, vazhdoi për të tretën ditë me radhë sot dhe po përhapet për shkak të motit të thatë dhe erërave të forta, tha Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore, zjarri tashmë ka përfshirë 1.200 hektarë dhe deri tani janë angazhuar 326 shpëtimtarë për ta shuar atë.
Megjithatë, shërbimi pretendoi se situata është nën kontroll.