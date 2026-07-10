Zjarri pyjor në jug të Spanjës shkakton vdekjen e të paktën 12 personave

İlayda Çakırtekin
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Të paktën 12 persona kanë humbur jetën nga një zjarr pyjor që shpërtheu në komunën Los Gallardos, në provincën Almeria të Spanjës, në rajonin jugor të Andaluzisë, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi RTVE, shërbimet e emergjencës së Andaluzisë njoftuan se viktimat u gjetën në një fshat të vogël të komunës fqinje Bedar, ndërsa disa prej tyre u zbuluan brenda automjeteve të përfshira nga flakët.
Antonio Sanz, ministri në detyrë i Andaluzisë për Shëndetësinë, Presidencën dhe Emergjencat, e përshkroi zjarrin si “zjarrin me pasojat më të rënda deri më tani” në rajon dhe e cilësoi atë një “tragjedi të paprecedentë”.
Autoritetet ngritën planin e reagimit ndaj zjarreve pyjore në rajon në fazën e emergjencës, ndërsa zjarri vazhdonte të përhapej. Njësia Ushtarake e Emergjencave e Spanjës (UME) dërgoi 150 pjesëtarë për të përforcuar përpjekjet për shuarjen e zjarrit.
Zjarri dhe tymi i dendur gjithashtu detyruan mbylljen e dy rrugëve kryesore në provincë.
Ndërkohë, rreth 1.000 persona u evakuuan si masë paraprake për shkak të një zjarri tjetër pyjor që shpërtheu dje pasdite në provincën jugore të Malagës.
Ky zjarr mbetet ende aktiv, ndërsa rreth 180 persona vazhdojnë përpjekjet për ta vënë nën kontroll.