Zjarri në një konvikt në Kenia lë të vdekura 16 nxënëse dhe 79 të plagosura

Andrew Wasike
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Të paktën 16 nxënëse humbën jetën dhe 79 të tjera u plagosën pasi një zjarr shkatërrues gjatë natës përfshiu një konvikt në Akademinë e Vajzave Utumishi në Nakuru, në qendër të Kenias, transmeton Anadolu.
Zyrtarët e arsimit thanë se hetimet për zjarrin në konvikt janë ende duke vazhduar ndërsa autoritetet punojnë për të verifikuar identitetet e viktimave.
“Nga 808 vajza, 79 janë plagosur. 71 janë trajtuar dhe janë liruar, ndërsa shtatë mbeten të shtruara në spital. Kemi 16 viktima, identitetet e të cilave do të identifikohen”, tha ministri i Arsimit, Julius Ogamba.
Ministri i Brendshëm, Kipchumba Murkomen, u bëri thirrje qytetarëve të shmangin spekulimet mbi shkakun e zjarrit derisa hetuesit të përfundojnë gjetjet e tyre, duke shtuar se procedurat e sigurisë në shkolla do të jenë pjesë e hetimit.
“Të mos spekulojmë në këtë fazë. Ne kemi një manual sigurie për shkollat, të cilit të gjitha shkollat duhet t’i përmbahen. Të presim dhe të shohim nëse manuali është respektuar pas hetimit”, tha Murkomen.
Nakuru ndodhet rreth 160 kilometra në veriperëndim të kryeqytetit kenian Nairobi dhe është një nga qendrat më të mëdha urbane të Kenias në rajonin e Rift Valley.
Autoritetet ende nuk kanë përcaktuar shkakun e zjarrit, i cili shpërtheu vonë mbrëmë dhe përfshiu me shpejtësi një pjesë të konviktit teksa nxënëset ishin në gjumë.
Kenia ka përjetuar disa tragjedi të mëdha nga zjarret në shkolla gjatë dy dekadave të fundit.
Në vitin 2024, të paktën 21 djem humbën jetën në një zjarr në konviktin e Akademisë Hillside Endarasha në qarkun Nyeri. Në vitin 2017, 10 nxënës vdiqën pas një zjarri në shkollën e mesme Moi Girls në Nairobi, ndërsa zjarri më vdekjeprurës në historinë e shkollave të vendit ndodhi në vitin 2001 në shkollën e mesme Kyanguli në qarkun Machakos, ku 67 nxënës u vranë në një sulm zjarrvënieje në konvikt.