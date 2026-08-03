Zjarri në jug të Francës "stabilizohet" pas djegies së 1.850 hektarëve

Necva Taştan Sevinç
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Një zjarr i madh në rajonin jugor Var të Francës është stabilizuar, por ende nuk është vënë nën kontroll pasi ka djegur rreth 1.850 hektarë, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Zjarri që shpërtheu të premten në komunën Correns, vazhdoi të përhapen gjatë fundjavës ndërsa zjarrfikësit luftuan me shumë vatra aktive në terren të vështirë, sipas transmetuesit BFMTV. Rreth 1.500 zjarrfikës, përfshirë përforcime nga departamente të tjera franceze dhe vende evropiane, mbeten të vendosur së bashku me avionë zjarrfikës me ujë.
Zjarrfikësit përfituan nga kushtet e lagështa dhe relativisht të qeta gjatë natës, por zyrtarët paralajmëruan se erërat më të forta dhe të ndryshueshme dhe temperaturat e larta mund të ndërlikojnë operacionet më vonë të hënën.
"Shpërthimet e erës pritet të jenë më të forta se dje dhe temperaturat të jenë larta", tha një përfaqësues i departamentit të zjarrfikësve. Temperaturat parashikoheshin të arrinin 35 gradë Celsius në Chateauvert dhe deri në 36-37 gradë Celsius diku tjetër në rajonin e sipërm Var.
"Sot, misionet tona prioritare janë mbrojtja e të gjitha shtëpive", tha togeri Romain Sorel, i cili drejton një njësi zjarrfikëse nga departamenti Drome. "Do të shohim se si do të zhvillohet katastrofa gjatë ditës. Era po ndryshon çdo ditë", shtoi ai.
Prefekti i Var-it, Simon Babre tha të dielën në mbrëmje se shumica e masave të evakuimit janë hequr ndërsa ekipet vazhdojnë të përballen me vatrat e reja.
Lodhja po bëhet një shqetësim midis ekipeve, me disa prej tyre që luftojnë zjarret për gati dy javë, së pari në departamentin e Gironde-s dhe tani në Var. "Për fat të mirë, ka shumë përforcime nga jashtë departamentit, kjo do të na lejojë të marrim frymë, me lodhje, është më e rrezikshme", tha zjarrfikësi Valentin Canale.
Departamenti i Var-it mbeti nën alarm portokalli për valën e të nxehtit sot ndërsa disa zona të pyllëzuara u mbyllën për shkak të rrezikut të rëndë të zjarreve. Të shtunën, ministri i Brendshëm Laurent Nunez tha se zjarret në Francë kanë djegur 119 mijë hektarë që nga fillimi i vitit.