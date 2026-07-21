Zjarri më i madh në Norvegji në më shumë se një shekull vihet nën kontroll pas 5 ditësh

Necva Taştan Sevinç
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Zjarri më i madh i këtij lloji në Norvegji në më shumë se një shekull u vu nën kontroll sot pas një operacioni pesë-ditor që përfshinte zjarrfikës, policë, ushtarë dhe qindra anëtarë të personelit të Mbrojtjes Civile, transmeton Anadolu.
Zjarri shpërtheu të premten pasdite në Krokstadelva, që ndodhet në komunën Drammen, duke shkatërruar më shumë se 100 shtëpi dhe duke detyruar mbi 400 banorë të evakuohen, raportoi e përditshmja norvegjeze VG.
"Ne e kemi nën kontroll zjarrin në zonën e banimit dhe në zonën pyjore", u tha gazetarëve komandanti i incidentit Espen Berge. Megjithëse nuk ka flakë të hapura, vapa intensive vazhdon nën tokë në zonat e banuara dhe pyjore, duke kërkuar që ekipet e emergjencës të vazhdojnë operacionet.
"Kjo do të thotë se ne duhet të angazhohemi për një përpjekje më të gjatë. Do të duhet kohë përpara se të tërhiqemi nga kjo zonë, por ne kemi kontrollin", tha Berge. Ekipet e zjarrfikësve kanë siguruar linjat e kontrollit rreth zonave të prekura dhe kanë krijuar një njësi të dedikuar reagimi lokal për të monitoruar dhe shuar pikat e nxehta të mundshme.
Më shumë se 300 anëtarë të personelit të Mbrojtjes Civile Norvegjeze morën pjesë në përgjigje, përfshirë shumë që u tërhoqën nga pushimet. Operacionit iu bashkuan edhe forcat e armatosura, policia dhe zjarrfikësit.
Temperaturat në Drammen parashikohej të arrinin sot 28 gradë Celsius, duke rritur rrezikun e zjarreve pas një periudhe të zgjatur thatësie. Rreth 800 mijë litra ujë janë përdorur deri të shtunën në mëngjes.